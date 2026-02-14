S’abonner au mag
Brice Samba : « On est dans la merde ! »

Brice Samba : « On est dans la merde ! »

Gros, gros match de la part de Brice Samba. Et grosse, grosse réponse de la part du portier qui avait récemment été écarté par Habib Beye, avant le licenciement de l’entraîneur. Face au Paris Saint-Germain, le Stade rennais l’a emporté lors de la 22e journée de Ligue 1 et peut remercier son gardien de but. Même le principal concerné à savouré sa performance, sur Ligue 1+ : «C’est une petite revanche personnelle par rapport à la semaine dernière, des choses qui ne se sont pas bien passées. Je suis très fier de ce qu’on a fait en équipe, on connaît tous la qualité de cette équipe de Paris… »

Et le dernier rempart breton de continuer, ajoutant une petite note humoristique : « En plus, ils sont venus avec leur équipe type donc je pense qu’ils voulaient vite plier le match. On a fait un match solide, costaud et c’est très bien pour la suite. Tout le monde s’est arraché et quand on est comme ça, on est très difficile à battre. On le savait, mais on avait du mal à le répéter assez souvent. Maintenant, on est dans la merde ! Parce qu’on ne doit plus faire moins par rapport à ce soir, on doit enchaîner et garder cet état d’esprit. Il fallait casser cette spirale de défaites, c’est chose faite. » Grande ambition que la régularité !

JO d'hiver : Lucas Defayet boosté par Rennes en skeleton

