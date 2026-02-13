L’AC Milan s’en sort de justesse face à Pise, Rabiot exclu

Pise 1-2 AC Milan

Buts : Loyola (71e) pour Pise // Loftus-Cheek (39e) et Modrić (85e) pour les Rossoneri

Tout sauf une formalité.

Opposé à la lanterne rouge Pise ce vendredi soir, l’AC Milan a vécu une soirée particulièrement mouvementée, mais est tout de même parvenu à empocher les trois points grâce à l’inoxydable Luka Modrić. Ce n’est pourtant pas le quadragénaire qui a été le premier à faire parler la poudre. Sur un centre millimétré de Zachary Athekame, Ruben Loftus-Cheek claque sa meilleure tête pour permettre aux siens de prendre les commandes de la partie.

Rabiot exclu pour contestation

On peut logiquement imaginer que les hommes de Massimiliano Allegri ont ensuite serré les dents pour s’imposer par la plus petite des marges, mais ce n’est pas exactement comme cela que la rencontre s’est terminée. À la suite d’un cafouillage de la défense rossonera, Felipe Loyola hérite du ballon dans la zone de vérité et en profite pour tromper Mike Maignan (1-1, 71e). Alors que le match prend une mauvaise tournure, Modrić parvient tant bien que mal à faire un une-deux avec Samuele Ricci avant de crucifier Nicolas Andrade (1-2, 85e). En toute fin de match, Adrien Rabiot a reçu un jaune pour une faute aux abords de sa surface avant d’être expulsé pour avoir contesté la décision arbitrale. Malgré la tournure des événements, l’AC Milan se sort de ce bourbier et revient à cinq longueurs de l’Inter, première.

« Paroles, paroles. »

Milan sauve un point in extremis contre Pise