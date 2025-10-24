Milan sauve un point in extremis contre Pise

Milan 2-2 Pise

Buts : Leão (7e), Athekame (90e+2) // Cuadrado (60e S.P.), Nzola (86e)

Des buts en Serie A, alléluia !

Bien tristounet le week-end dernier, le championnat italien reprend du poil de la bête. La huitième journée de Serie A a démarré par un nul surprenant entre le leader, Milan, et la lanterne rouge, Pise (2-2). Double buteur contre la Fiorentina le week-end dernier, Rafael Leão a continué sur sa lancée en ouvrant rapidement le score (1-0, 7e). Le penalty du vétéran Juan Cuadrado, dont le dernier but en Serie A remontait à février 2023, a obligé les Milanais à tout recommencer (1-1, 60e). M’Bala Nzola a même stupéfait San Siro en donnant l’avantage au promu dans les dernières minutes (1-2, 86e).

Zachary Athekame a finalement évité l’humiliation au leader du championnat (2-2, 90e+2), mais les Rossoneri regretteront de ne prendre qu’un point à l’issue d’un match largement en leur faveur. Ils pourraient perdre la tête dès samedi, au profit de Naples ou de l’Inter, qui s’affrontent à 18h. Le promu toscan abandonne quant à lui la dernière place du championnat, la tête haute.

Pise and love !

