L'équipe de France de futsal sait ce qui l'attend à l'Euro

Les boules ont parlé.

Le tirage au sort de la phase finale de l’Euro de futsal s’est déroulé ce vendredi en Lituanie. Quatrième de la dernière Coupe du monde, l’équipe de France faisait partie des têtes de série. Un statut qui lui assurait d’éviter le Portugal, tenant du titre, l’Espagne, sept sacres au palmarès, et l’Ukraine, son bourreau pour le bronze l’an dernier.

Les Bleus ont pioché la Croatie dans le chapeau 2, la Géorgie dans le chapeau 3 et la Lettonie, l’un des trois pays hôtes, dans le chapeau 4. Les Croates restent sur une élimination en phase de groupes à l’Euro 2022 et un huitième de finale au Mondial. Les Géorgiens vont quant à eux participer à leur deuxième Euro après avoir atteint les quarts en 2022. De son côté, la Lettonie découvrira la compétition.

Placés dans le groupe A, les Bleus joueront leurs trois premiers matchs à Riga et Kaunas, entre le 21 et le 28 janvier 2026. Pour avoir une chance de voir la Slovénie, le troisième pays hôte, ils n’auront pas d’autre choix que d’atteindre les demi-finales. En 2018, pour leur première et seule participation à ce jour, ils étaient sortis du tournoi dès le premier tour.

À l’époque, Kylian Mbappé n’avait qu’un seul but en équipe de France.

