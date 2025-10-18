S’abonner au mag
L'équipe de France de futsal « encore en apprentissage » à trois mois de l'Euro

QB
Il faudra encore réviser.

L’équipe de France de futsal s’est inclinée 3-2 vendredi en République tchèque. Mickaël De Sa Andrade et le capitaine Souheil Mouhoudine ont marqué, mais les Bleus n’ont pas réussi à réitérer l’exploit de la veille, quand ils avaient retourné le même adversaire en revenant deux fois au score (2-3). Ils ont pourtant réalisé « un meilleur match » que jeudi selon le sélectionneur Raphaël Reynaud. « On a été un peu fébriles sur certaines situations, un peu naïfs, et on l’a payé, regrette-t-il sur le site de la FFF. Le bilan reste positif, on aurait évidemment préféré deux victoires mais on a bien bossé et avancé dans la direction que l’on souhaitait en termes de jeu et d’identité. On va continuer dans ce sens-là. »

Les Bleus poursuivront leur préparation de l’Euro, qui commencera le 20 janvier, en affrontant l’Ukraine le 12 novembre prochain à Limoges. « On a fait pas mal d’erreurs, admet Souheil Mouhoudine. Cela va nous servir pour les matchs d’après, on est encore en apprentissage. C’est bien de les avoir faites aujourd’hui pour ne pas les réitérer demain ou au championnat d’Europe. On repart avec une victoire et une défaite, c’est encourageant mais on doit faire beaucoup mieux si on veut rivaliser avec les grosses nations prochainement. »

La bonne nouvelle, c’est que les Argentins ne seront pas à l’Euro.

33
