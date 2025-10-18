Un défenseur très convoité officiellement sur le marché

La vie de Palace, ça lasse.

Il n’y a plus de doute. En fin de contrat en juin, Marc Guehi quittera Crystal Palace en 2026. Le coach des Eagles Oliver Glasner l’a confirmé devant la presse : « Marc nous a déjà fait savoir qu’il ne souhaitait pas signer un nouveau contrat. Le club a proposé un nouveau contrat à Marc, mais il a répondu qu’il voulait faire autre chose, et c’est normal. »

L’international anglais, âgé de 25 ans, affiche 167 matchs sous le maillot des Eagles. Il a remporté deux trophées cette année, la FA Cup ainsi que le Community Shield. Un transfert à Liverpool était déjà d’actualité cet été, mais son club avait fermé la porte dans les dernières heures du mercato, alors même que Guehi avait préparé sa vidéo de départ. Le joueur n’a jamais souhaité engager un bras de fer, ce qui a encore renforcé sa cote de popularité à Londres.

Les Reds, qui risquent de perdre Ibrahima Konaté l’été prochain, pourront revenir à la charge. Reste à déterminer s’ils préféreront l’attirer dans leurs filets dès le mois de janvier, à condition de débourser une indemnité de transfert, ou d’attendre l’été. Barcelone, le Bayern et le Real Madrid font aussi partie de ses courtisans.

Un joli transfert et une Coupe du monde : what else ?

