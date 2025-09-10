Ibrahima Konaté et la tentation madrilène

En fin de contrat en juin prochain, Ibrahima Konaté a le choix du roi : prolonger à Liverpool, où son association avec Virgil van Dijk est rodée, ou s’en aller, avec le Real Madrid au premier rang des courtisans. Une chose est sûre, le défenseur français veut être valorisé à la hauteur de son statut.

Les Islandais se demanderont encore ce mercredi si Andri Guðjohnsen a vraiment fait faute en tirant, légèrement ou non c’est selon, le maillot d’Ibrahima Konaté sur le but du 2-2 finalement annulé face à la France. Le défenseur tricolore, lui, sera déjà passé à autre chose sur le chemin du retour en Angleterre pour retrouver son club. Prolongera, prolongera pas ? La question revient inlassablement sur les rives de la Mersey ces derniers temps. Elle s’est beaucoup posée pour Mohamed Salah, Virgil van Dijk et Trent Alexander-Arnold. Au bout d’un interminable feuilleton, l’Égyptien et le Néerlandais avaient scellé leur avenir en avril, à moins de deux mois de la fin de leur contrat, quand le Scouser avait préféré s’en aller vers d’autres cieux. Ce petit manège risque de reprendre avec un autre cadre, Konaté donc, déjà annoncé avec insistance au Real Madrid…

Moins bien payé que Joe Gomez

Arrivé en 2021 contre 40 millions d’euros, Konaté n’a mis que quelques mois à s’installer dans le onze de Jürgen Klopp, malgré des pépins physiques réguliers. Il affiche aujourd’hui 136 matchs, cinq titres, une finale de Ligue des champions et une belle cote de popularité, vérifiée par les « IBOUUUU » qui descendent massivement des tribunes d’Anfield à chacune de ses interventions. Son CV s’est aussi épaissi au niveau international, pas plus tard que ce mardi, avec sa 25e sélection en équipe de France. Malgré ses états de service, le colosse ne touche « que » 80 000 livres par semaine (environ 95 000 euros).

Une dizaine de joueurs touche davantage que lui dans l’effectif des Reds, dont des seconds couteaux comme Joe Gomez (qui n’a plus été titulaire depuis neuf mois) et Federico Chiesa. Une anomalie que le défenseur compte réparer, forcément. Des discussions ont eu lieu entre ses agents et le club. Selon le Times, le clan Konaté demanderait une belle augmentation pour avoisiner les 200 000 livres par semaine, soit 12 millions d’euros par an. Un salaire similaire à celui de Florian Wirtz. Le Français ne serait alors devancé que par Mohamed Salah, Virgil van Dijk, Hugo Ekitike et Alexander Isak dans la pyramide salariale.

L’irrésistible appel madrilène

Négocier une revalorisation relève de l’évidence compte tenu de sa progression et de son statut d’indiscutable (42 matchs en 2024-2025, 39 comme titulaire). L’intérêt de Liverpool est clairement de le conserver. De là à accepter de multiplier son salaire par plus de deux ? Peut-être pas. L’intérêt du champion d’Angleterre pour Marc Guéhi (25 ans) n’est pas un hasard. Si Crystal Palace a refusé de lâcher son défenseur dans les dernières heures du mercato, l’international anglais pourrait quand même arriver libre l’été prochain. Au même poste, les Reds ont aussi mis la main sur la pépite Giovanni Leoni (18 ans) pour préparer l’avenir et assurer leurs arrières.

Marca affirme ce mardi que Konaté pencherait pour un transfert au Real et donc qu’il ne prolongera pas. Interrogé par Téléfoot, l’ancien Sochalien a répondu par une blague en glissant que Kylian Mbappé l’appelait « toutes les deux heures ». À 26 ans, Ibou arrive à un tournant de sa carrière. Rester à Liverpool pour y devenir une légende ? Rejoindre Madrid pour écrire une nouvelle page de son histoire dans le plus grand club du monde ? Sacré dilemme, qui ne se présente pas à n’importe qui. L’histoire nous apprend une chose : même pour un joueur de Liverpool, difficile de dire non à la Maison-Blanche. Steve McManaman a cédé aux sirènes madrilènes en 1999, comme Michael Owen (2004), Xabi Alonso (2009) et donc Alexander-Arnold, tous au prime de leur carrière. La meilleure manière de résister à la tentation reste encore d’y céder…

Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l’été prochain ?