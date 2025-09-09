Ibrahima Konaté de Liverpool au Real Madrid l'été prochain ?

S’abonner au mag

Marca et le Real Madrid, c’est comme Bonnie et Clyde.

Le journal espagnol Marca indique ce mardi qu’Ibrahima Konaté ne prolongera pas à Liverpool dans l’idée de rejoindre le Real Madrid. Sous contrat jusqu’au 30 juin 2026 avec les Reds, le défenseur central aurait déjà refusé plusieurs propositions pour allonger son bail avec le champion d’Angleterre. 

Saliba serait aussi dans le viseur

Le club madrilène, en quête d’un autre compère pour accompagner Dean Huijsen en charnière, observerait aussi avec attention la situation de William Saliba à Arsenal. Contrairement à Ibou, le défenseur des Gunners est lié à son club jusqu’en juin 2027, d’où la tendance Konaté pour la Casa Blanca.

Ce dimanche, Téléfoot à d’ailleurs reçu Konaté sur son plateau. Le joueur de 26 ans a été interrogé sur sa possible venue dans la capitale espagnole l’été prochain et sur la potentielle pression mise par Kylian Mbappé pour le rejoindre à Madrid. « Il m’appelle toutes les deux heures », a ironisé le joueur formé à Sochaux.

En attendant, c’est pour Liverpool qu’il roule.

