Le Real Madrid a deux défenseurs français dans le viseur

La relève de Raphaël Varane ?

Le Real Madrid est à la recherche d’un nouveau défenseur central et aurait jeté son dévolu sur deux Français : Ibrahima Konaté et William Saliba, selon les informations de Marca. Entre les différentes blessures et les performances peu convaincantes d’Antonio Rüdiger et de Raúl Asencio cette saison, la Casa Blanca souhaite renforcer son secteur défensif dès cet été avec l’arrivée d’un taulier qui pourrait compléter le tandem avec Dean Huijsen, arrivé en ce début de mercato. L’un des dossiers serait néanmoins plus abordable que l’autre, explique le quotidien espagnol.

Prêt à baisser son salaire ?

Konaté sera en fin de contrat avec Liverpool en juin 2026 et refuse pour l’instant de prolonger avec les Reds. Si les Merengues ont manifesté leur intérêt afin de récupérer le Français libre en fin de saison prochaine, ils pourraient accélérer sur le dossier afin de signer le joueur avant la fin de l’été. Le dilemme se pose pour Liverpool, qui ne veut pas laisser son défenseur partir, mais encore moins le laisser partir libre l’année prochaine, explique Marca. Affaire à suivre.

Pour William Saliba, il s’agirait d’un transfert « colossal, complexe et coûteux à tous les niveaux » écrit le quotidien espagnol dans ses colonnes. Le Bondynois de 24 ans est sous contrat avec Arsenal jusqu’en 2027, et le club londonien voudrait conserver le pilier de sa défense. Saliba serait néanmoins motivé à l’idée de rejoindre Madrid et pourrait même consentir à un « effort financier » pour faciliter sa signature, selon Marca.

Qui deviendra le cinquième Français du vestiaire madrilène ?

