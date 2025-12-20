Un Mbappé record permet au Real Madrid de s’imposer contre Séville

Real Madrid 2-0 FC Séville

Buts : Bellingham (38e) et Mbappé (87e SP) pour le Real

Exclusion : Marcão (68e) pour Séville

KM10 = CR7

Pour Kylian Mbappé, la réception du FC Séville n’était pas l’occasion de revenir à un point du Barça en cas de victoire. Non, le capitaine des Bleus n’avait qu’un objectif : marquer deux buts pour dépasser le record de buts de Cristiano Ronaldo sur une année civile avec le Real Madrid. Le Kyks se contentera d’un penalty pour égaler le record de 59 pions. Et sinon, le Real Madrid s’est imposé contre Séville (2-0).

Jude Bellingham n’avait visiblement pas compris le thème de la soirée lorsqu’il a repris de la tête un coup franc millimétré de Rodrygo (1-0, 38e). Mais l’Anglais n’est pas le seul à voler la vedette à Kylian Mbappé. Odysséas Vlachodímos, portier des Andalous, a aussi écœuré le Français en repoussant sa frappe des 20 mètres (48e), sa frappe croisée (52e) et son coup de boule (58e). Que Mbappé se rassure, il n’est pas le seul à se heurter au Grec, qui dévie sur sa barre une praline de Rodrygo (79e).

59 buts pour Mbappé en 2025

En face, Thibaut Courtois aussi est en feu, à l’image de son duel remporté face à Alexis Sánchez (51e) ou de ses deux parades sur des tentatives d’Isaac Romero (53e et 57e). De quoi agacer les Andalous qui passent alors leurs nerfs sur les Madrilènes et sur Rodrygo, qui provoque l’expulsion de Marcão (68e) avant d’offrir un penalty à Kylian Mbappé. Le Français ne se fait pas prier pour transformer le cadeau et égaler ainsi Cristiano Ronaldo, à qui il vole la célébration le temps d’une soirée (2-0, 87e).

Kylian Mbappé a même cru pouvoir doubler son idole, mais la VAR lui a annulé deux penaltys dans les arrêts de jeu. Le premier car il n’y avait pas faute sur Jude Bellingham. Et le second car la faute était finalement aux abords de la surface de réparation. Tant pis, Mbappé devra se contenter d’égaler Cristiano Ronaldo.

Désormais, Mbappé devrait essayer d’égaler le nombre de Ligue des champions remportés par CR7 avec le Real Madrid.

Mbappé dépasse Zidane, le Real reçu 6 sur 6