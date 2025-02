Séville accuse le Real Madrid de « détruire le football »

Le groupe Liga vit bien.

Le Real Madrid continue sa croisade contre l’arbitrage. Après une semaine d’agitation autour de l’arbitrage en Liga, où la Maison-Blanche s’est retrouvée isolée après ses protestations tous azimuts et son boycott d’une réunion des clubs, le président du Séville FC a décidé d’en rajouter une couche, accusant le club madrilène de tout simplement « détruire le football ». Pas mal.

Del Nido Carrasco: "El comunicado del Real Madrid es intolerable. Me llama la atención la postura del FC Barcelona, ¿por recoger las migajas merece la pena admitir este tipo de conductas? Les invito a que lideren el fútbol español y no intenten destruirlo"#LALIGAenDAZN ⚽️ pic.twitter.com/HUr3UwAWiS — DAZN España (@DAZN_ES) February 9, 2025

« Le monde du football doit dénoncer »

José María del Nido Carrasco a profité de la réception du Barça pour envoyer un message au monde et surtout au Real Madrid : « Le monde du football doit dénoncer publiquement et devant les tribunaux une déclaration qui porte atteinte à l’intégrité du sport. »

Face aux caméras de DAZN, le boss sévillan ne s’est pas gêné pour allumer le Real : « La déclaration du Real Madrid sur les arbitres est intolérable et inacceptable. Elle remet en cause l’honneur des arbitres et de la compétition. Le monde du football doit dénoncer publiquement et devant les tribunaux une déclaration qui porte atteinte à l’intégrité du sport. Mais le pire, c’est qu’elle n’attire pas notre attention. »

Histoire d’enfoncer le clou, Del Nido Carrasco a poursuivi : « Le Real Madrid tente de détruire le football espagnol. Il le fait depuis longtemps avec Real Madrid TV et par le biais de différentes pratiques. Nous ne pouvons tolérer qu’un club de l’envergure du Real Madrid tente de nous détruire. »

Ça, c’est du chemin de croix.

