La Ligue espagnole ouvre une enquête après une plainte de Séville contre le Real Madrid

Un coup de sifflet inhabituel pour les Madrilènes.

Alors que l’arbitrage du match contre le RB Leipzig a fait parler, le Séville FC a annoncé ce jeudi l’ouverture d’une procédure de la Fédération espagnole de football à l’encontre du Real Madrid, à la suite d’une plainte déposée le 24 février par le club andalou. Le problème ? Les méthodes de la chaîne Real Madrid TV avec les arbitres, qui seraient mis sous pression avec la diffusion de multiples sujets les concernant.

En l’occurrence, les décisions des arbitres Isidro Diaz de Mera et Pablo Gonzalez Fuertes avaient été décortiquées avant la rencontre entre les deux clubs, ce qui pouvait potentiellement influencer l’arbitrage de la rencontre, selon les Sévillans. « Séville a décidé d’agir lorsqu’il a compris que ces pratiques portaient de graves dommages au football espagnol et remettaient en question l’intégrité de la compétition elle-même et l’honorabilité du corps arbitral, expliquait le club dans un communiqué. Surtout, ils visent à influencer concrètement les arbitres qui officient dans les matchs. »

ℹ️ El Comité de Disciplina de la @RFEF abre expediente al Real Madrid tras la denuncia del #SevillaFC.#WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) March 7, 2024

Il n’y a pas qu’en France que c’est le bazar avec l’arbitrage.

L’arbitre remplaçant lors du match Real Madrid-Séville n’était pas habilité à officier