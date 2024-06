Soupçon de match truqué entre Séville et Cadix

Bientôt un Calciopoli à l’espagnole ?

Relégué avant la dernière journée de Liga, Cadix pourrait avoir des ennuis judiciaires au-delà des défis sportifs qui l’attendent la saison prochaine. En effet, El Confidencial révèle ce vendredi que la rencontre entre le Séville FC et le CAD fait l’objet d’une enquête de la Ligue espagnole de football, à la suite d’une plainte du Rayo Vallecano, premier non relégable au classement final, ayant eu vent d’informations autour d’un pacte entre les deux équipes andalouses. Plusieurs joueurs des deux équipes ont d’ailleurs déjà été entendus par le département d’intégrité de la Liga.

Cadix s’était imposé 1-0 au Sánchez-Pizjuán grâce à un but très tardif de Sergio Guardiola lors de la 36e journée (90e+6), une victoire qui n’aura pas longtemps fait espérer les Limoneros, rétrogradés mathématiquement à la suite de leur match nul la semaine d’après contre Las Palmas. Les déclarations de Sergio Ramos et l’attitude relaxée des Blanquirrojos avaient été pointées du doigt après le match : « J’ai une affection particulière pour ce qui vient du sud, de l’Andalousie, et il y avait beaucoup d’enjeux pour Cadix », s’était notamment exprimé Ramos.

Ou alors Séville avait juste la flemme de jouer.

