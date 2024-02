Le Real s’en sort de justesse face à Séville

Real Madrid 1-0 Séville FC

But : Modrić (81e) pour le Real

Une leçon de REALisme.

C’est bien connu, c’est dans les vieux pots qu’on fait les meilleures soupes. Qualifier Luka Modrić de vieux pot serait bien sûr un affront, mais il n’empêche que son but en toute fin de partie avait un parfum de délivrance pour le Real Madrid. Qui, à la suite de cette courte victoire contre Séville, s’échappe en tête du classement de la Liga et compte désormais huit points d’avance sur le FC Barcelone. Pourtant, après un round d’observation de dix minutes, c’était Lucas Vázquez qui avait fait sauter le verrou andalou en premier : son double contrôle du droit puis de la poitrine sur un centre de Vinícius était suivi d’une frappe croisée, qui a fait exulter Santiago-Bernabéu. Sauf que l’arbitre, aidé de la VAR, a constaté une faute de Nacho sur En-Nesyri au départ de l’action : but annulé, tout à recommencer.

Et ça a pris du temps, puisqu’au retour des vestiaires, les Madrilènes ont buté sur un Nyland en feu. Vinícius, stoppé par deux fois, et Rodrygo peuvent en témoigner. Mais grâce au coaching gagnant de Carlo Ancelotti, Luka Modrić est entré à l’entame du dernier quart d’heure à la place de Nacho et a fini par trouver la faille en récupérant un ballon mal dégagé par Badé avant d’éliminer Soumaré pour enchaîner avec une frappe croisée qui est rentrée avec l’aide du poteau. Cette fois-ci, le but a bien été validé et les protestations sévillanes qui réclamaient un hors-jeu de Rüdiger sur le centre de Valverde n’y ont rien changé.

Bravo au Barça qui aura tout tenté, mais ce sera malheureusement insuffisant cette année.