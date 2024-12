Pronostic Real Madrid FC Séville : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Mbappé et le Real enchaînent face au FC Séville

Ce dimanche après-midi, le Real Madrid honorera un nouveau titre de champion du monde des clubs après sa victoire obtenue face à Pachuca (3-0) en milieu de semaine, avec des buts de Mbappé, Rodrygo et Vinícius. À l’heure du coup d’envoi, les Merengues seront également courants du résultat de leurs 2 principaux adversaires, le FC Barcelone et l’Atlético qui s’affrontent ce samedi. Actuellement, la Maison-Blanche est en 3e position avec un seul point de retard sur des Catalans qui ont disputé un match de plus. Ces dernières semaines, le Real a connu des résultats en dents de scie avec des défaites à Bilbao ou contre Liverpool. De plus, le week-end dernier, les Madrilènes ont perdu des points précieux contre le Rayo Vallecano (3-3). Ancelotti fait face à des absences importantes sur le plan défensif mais a retrouvé ses hommes forts en attaque avec les retours de Vinicus ou Mbappé. Le Français a montré des signes d’amélioration lors des dernières sorties et va vouloir confirmer contre le FC Séville. Il pourrait aussi profiter de l’excellente forme de Bellingham, revenu à un très bon niveau, et qui distille les passes dé.

► 10€ SANS DÉPOSER d’argent + 100€ de bonus en Freebets chez UNIBET

⇒ ⇒ Cliquez ICI pour en profiter ⇐ ⇐

En face, le FC Séville a changé de statut lors des dernières saisons. Si pendant longtemps, le club andalou a impressionné en remportant de nombreuses Ligue Europa, il lutte aujourd’hui pour ne pas descendre. Actuellement, le FC Séville occupe la 11e place du classement avec 7 points de plus que le premier relégable. Il y a 15 jours, les partenaires de Loïc Badé ont perdu un match complètement fou au Wanda Metropolitano face à l’Atlético de Madrid (4-3), mais se sont bien repris le week-end dernier en disposant du Celta de Vigo (1-0) sur un but de Bueno. Cette rencontre aura été marquée par l’hommage des Sévillans à Jesús Navas qui a décidé de prendre sa retraite à la fin de l’année civile. Lors de ses 15 dernières visites à Bernabéu, le FC Séville est seulement reparti une fois avec un point lors de son nul en 2021. Supérieur, le Real devrait s’imposer face à des Sévillans qui ont chuté dans la hiérarchie espagnole.

► Le pari « Mbappé buteur » est coté à 1,71 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ en EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 171€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

► Le pari « Mbappé buteur et Real gagne » est coté à 1,96 chez Unibet qui vous accueille en ce moment avec un bonus EXCLU de 110€ en utilisant le code « SOFOOT » : 10€ sans déposer d’argent + 100€ de bonus classique

► Profitez d’un bonus de 110€ EXCLU chez Unibet :

– Inscrivez-vous avec le code « SOFOOT ».

– Vous avez le droit à 10€ de bonus offerts directement SANS DÉPOSER D’ARGENT

– Et aussi, votre 1er pari est remboursé en Freebets jusqu’à 100€ !

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner 196€.

– Si votre pari est perdant, vous recevez 100€ de Freebets pour continuer à jouer.

– De plus, vous avez toujours vos 10€ offerts sans déposer pour jouer !

30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent pour parier sur nos pronostics Real Madrid – FC Séville

Vous avez envie de parier sur nos pronostics Real Madrid – FC Séville sans pression ? Le seul bonus qui vous le permet c’est les bonus sans avoir à déposer d’argent.

Bonne nouvelle, le partenaire paris sportifs de So Foot, RueDesJoueurs, vous a négocié 30€ de bonus à récupérer sans déposer d’argent :

10€ chez ZEbet en cliquant sur l’offre correspondante ; 10€ chez Unibet avec le code SOFOOT ; 10€ chez ParionsSport En Ligne avec le code RDJ110 ;



Les codes promos indiqués ici sont à inscrire dans votre formulaire d’inscription (ils sont parfois déjà préremplis). Certains de ces bonus vous proposent également de profiter d’un autre bonus après, si vous décidez de déposer !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Real Madrid – FC Séville avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé de 100€ en CASH chez PMU Sport

– Un 1er pari remboursé de 100€ DIRECT chez Winamax

– Un 1er pari remboursé de 100€ en bonus chez Betclic

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Retrouvez le Pronostic Real Madrid FC Séville détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !

La Ligue espagnole ouvre une enquête après une plainte de Séville contre le Real Madrid