On connaît la date de l’hommage à Giroud et Griezmann

Vous la voyez venir votre petite larmichette qui coule en mars prochain ?

Retraités du circuit international, Antoine Griezmann et Olivier Giroud ont été parmi les deux plus grands joueurs de l’histoire de l’équipe de France, mais n’ont toujours pas été honorés devant leur public. Selon L’Équipe, on apprend aujourd’hui que le meilleur buteur et le meilleur passeur des Bleus, qui comptent tous deux 137 sélections, seront fêtés au Stade de France le 23 mars prochain, à l’occasion de la Ligue des nations et du quart de finale retour contre la Croatie. Une cérémonie commune, pour deux joueurs certainement appelés à se retrouver en MLS l’an prochain, qui compléteront la liste des champions du monde 2023 célébrés à Saint-Denis, après Hugo Lloris, Steve Mandanda, Blaise Matuidi et Raphaël Varane en mars, déjà, 2023.

Au passage, on apprend aussi qu’un retour de Grizou avec les Bleus n’est vraiment pas dans les petits papiers. Allez, steuplaît !

