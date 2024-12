Paul Pogba s’exprime pour la première fois et veut « tourner la page »

Rien à gagner, tout à perdre.

Alors que les jugements ont été rendus dans l’affaire dite Pogba, la principale victime de l’histoire, Paul, s’est exprimée pour la première fois depuis la fin du procès, par le biais de son avocat et d’un communiqué à l’AFP. Tandis que son frère notamment, Mathias, a écopé de trois ans de prison, dont deux avec sursis, le milieu de terrain déclare vouloir « tourner la page ». Absent du procès, au grand dam de la défense, l’ancien de la Juve a tenu à souligner le côté destructeur de ce procès et a rappelé qu’il n’y voyait aucune joie, même après les condamnations des accusés. « Il n’y a pas de gagnant dans cette affaire qui implique des membres de ma famille et des personnes que je connais depuis l’enfance », a-t-il exprimé, alors que tous les mis en cause ont été condamnés, pour des peines tirant jusqu’à 8 ans derrière les barreaux et des amendes oscillant entre 20 000 et 40 000 euros, pour extorsion, séquestration ainsi que pour participation à une association de malfaiteurs.

Désormais, Pogba regarde devant lui, avec l’objectif de laisser au passé un épisode qui dure depuis près de deux ans et qui a soulevé de nombreuses questions sur l’entourage des joueurs et les risques de leurs fréquentations. « Je peux enfin tourner la page sur cette période extrêmement pénible. Cette conclusion est l’occasion pour tout le monde de se concentrer sur l’avenir », a-t-il déclaré. Fermant le volet judiciaire, la Pioche a surtout pu user de cette tribune pour rappeler son objectif premier désormais, le foot : « Maintenant que le jugement a été rendu, je peux me concentrer pleinement sur mon retour au football professionnel. » Un retour qui se rapproche de plus en plus… et qui intéresse déjà, à Marseille ou peut-être même à City.

S’il veut se reconcentrer sur le foot, on a trouvé pour lui ses destinations idéales.

Les bons tuyaux de l’Entente Feignies-Aulnoye pour performer en Coupe de France