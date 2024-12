On a imaginé le club idéal pour Paul Pogba

Manchester City ? L’OM ? Les États-Unis ? L’Arabie saoudite ? Pour mettre fin aux rumeurs, on a imaginé le club parfait pour Paul Pogba.

Pour le cadre de vie : Charleroi SC

Le Havre, Manchester, Turin : la carrière de la Pioche ne l’a pas forcément amenée dans les villes les plus sexys d’Europe, mais ça ne l’a pas empêchée de briller. Alors quoi de mieux que Charleroi, estampillée ville la plus moche du monde, pour reprendre le fil de cette carrière dans un environnement à peu près familier ?

Pour le projet sportif : FC Rouen

Le club normand, passé cette année sous le giron de l’homme d’affaires turc Tarkan Ser, vise la qualification en Ligue des champions d’ici cinq ans. Ça tombe bien, c’est exactement le trophée qui manque au palmarès de Pogba.

Pour le rebond : OGC Nice

Le Gym a toujours aimé récupérer des joueurs dans le creux de la vague pour les faire réapparaître à la surface en quelques semaines. Comme ça, on peut citer Hatem Ben Arfa, Younès Belhanda, Mario Balotelli ou, plus récemment, Jean-Clair Todibo et Aaron Ramsey. Bon, côté face, il y a aussi eu l’épisode Wesley Sneijder, certes.

Pour la bromance : Atlético de Madrid

Les succès de l’équipe de France sous Didier Deschamps reposent principalement sur l’histoire d’amour entre les deux cracks générationnels que sont Antoine Griezmann et Paul Pogba. Alors il serait temps que les deux tourtereaux s’installent ensemble. Et puis, s’il peut convaincre Grizou de revenir chez les Bleus…

Pour la tradition familiale : Racing Besançon

Florentin au FC Sochaux-Montbéliard (2020-2022), Mathias à l’ASM Belfort (2021-2022) : même si elle a aujourd’hui implosé, la fratrie Pogba a marqué son territoire en Franche-Comté. Seul Paul n’y a encore jamais chaussé les crampons, et il serait temps de réparer cette anomalie. Le Racing Besançon a des arguments en béton, avec une place de leader dans le groupe H du National 3 grâce à sept victoires en onze matchs, dont la dernière face à Sarreguemines (4-0) samedi passé. Mais la Pogbance a intérêt à signer vite, si elle souhaite que sa licence soit homologuée pour le derby face au Besançon Football, le 18 janvier.

Pour les tifs : Le Mans FC

Elle s’appelle Léa Bonetto-Marmugi, elle a 19 ans, elle est salariée du salon Raphaël Perrier dans le centre-ville du Mans, et elle est officiellement, depuis octobre, la meilleure coiffeuse du monde, après son titre à l’OMC Hair World Cup 2024. Parfait pour le double P, qui au moment de son retour sur les terrains, voudra à coup sûr marquer le coup, et n’aura donc pas besoin de faire déplacer un capilliculteur basé à Dubaï et trouvé sur Instagram. Bonus : la médaillée d’or de coiffure aux WorldSkills 2022 (les olympiades des métiers), Laurine Liney, est également sarthoise.

🥇Partez à la rencontre de Léa Bonetto-Marmugi, championne du monde de coiffure ! La jeune coiffeuse de 19 ans a été sacrée championne du monde lors des derniers Championnats du monde de coiffure. Forte de ses succès, elle projette de poursuivre son développement professionnel en… pic.twitter.com/qQa5jgAOPL — Département de la Sarthe (@sarthefr) November 8, 2024

Pour la balle orange et les caméras : Los Angeles Galaxy

Hollywood, la NBA, les paillettes : Paul Pogba et Los Angeles, c’est comme une évidence. Acteur en devenir, fan de LeBron James et américain dans l’âme – comme bon nombre de ses amis footeux –, il serait comme un poisson dans l’eau au Galaxy, tout juste sacré champion de MLS.

Pour l’équipe de France : Paris Saint-Germain

Pas besoin d’enchaîner les performances pour avoir le droit de monter les marches du château de Clairefontaine à chaque trêve : être licencié au Paris Saint-Germain Football Club suffit. Alors si ça fonctionne pour Randal Kolo Muani, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola, pourquoi ça ne fonctionnerait pas pour notre Paulo national ?

Pour le symbole : RC Lens

Lens, les mines, la Pioche. Vous l’avez ?

