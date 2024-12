Coupe de France : des salariés du Toulouse FC vont réaliser le rêve d’une vie

Spoiler : il ne s’agit pas d’un dîner avec Achille Emana.

Alors que l’Union Saint Jean (R1) s’apprête à recevoir l’ogre AS Monaco au Stadium de Toulouse ce dimanche (14h45), deux des joueurs du club de la banlieue toulousaine s’apprêtent à vivre un moment tout à fait unique : salariés du Toulouse FC, Paul-Alexandre Cachart (analyste vidéo de l’équipe féminine) et Anatole De Dinechin (commercial) vont avoir l’honneur de fouler la pelouse d’un stade qu’ils arpentent tous les jours dans le cadre de leur travail, à l’inverse de leur coéquipier et collègue Sébastien Chinchilla (préparateur physique), sérieusement blessé à l’adducteur et indisponible plusieurs mois.

Interrogés ce vendredi par RMC Sport, les deux premiers cités, tous deux défenseurs de métier, évoquent une « excitation palpable » à l’approche de ce match si spécial : « On va fouler la pelouse qu’on voit tous les jours ! Donc c’est à la fois une fierté, il y a une excitation aussi qui est palpable. On a tous hâte. Il y a eu l’explosion du tirage au sort puis une certaine retombée. Depuis, le compte à rebours est lancé et chaque jour qui passe voit la pression monter », témoigne notamment De Dinechin, impatient de jouer face aux 20.000 spectateurs attendus au Stadium ce dimanche, une enceinte que les trois salariés du TFC fréquentent pour chaque match à domicile des Violets.

À ce niveau-là, l’expression conte de fées ne semble pas être galvaudée.

