Benatia sur Pogba : « Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil »

L’OM passe son temps à parler de Paul Pogba sans jamais parler à Paul Pogba.

Invité de L’After Foot sur RMC ce jeudi soir, Mehdi Benatia a évidemment été amené à évoquer la Pioche, dont la rumeur d’un transfert à l’OM s’étire depuis plusieurs semaines… mais relève surtout du fantasme. « Aujourd’hui, il faut faire attention aux équilibres, on a des joueurs très performants au milieu, a posé l’ancien défenseur, aujourd’hui conseiller sportif marseillais. Paul sait le respect que je lui porte et l’affection. Au-delà du top joueur, c’est un vrai leader. Il a beaucoup souffert ces dernières saisons, avec des problèmes physiques, son corps l’a pas mal lâché. Il a eu ensuite sa suspension. Pablo (Longoria) a parlé de lui, il a tout dit. Il l’apprécie beaucoup. Forcément, tu le vois sur le marché, tu as envie de jeter un œil. Aujourd’hui, concrètement, est-ce que l’OM peut se permettre de ramener un joueur comme Pogba s’il n’est pas prêt physiquement et qu’il faut attendre six mois ? »

🗣️ @MedhiBenatia sur le sujet Pogba : "Aujourd'hui il faut faire attention aux équilibres de l'équipe mais tu vois Paul sur le marché, forcément tu vas jeter un oeil." #RMCLive pic.twitter.com/C797Chikqq — After Foot RMC (@AfterRMC) December 19, 2024

« On ne faisait pas trois passes »

Durant la même interview, Benatia n’a, entre autres, pas mâché ses mots au sujet des performances de l’OM la saison passée : « L’année dernière, j’ai passé 6 mois où j’ai pris zéro plaisir. Ne me parlez pas de la demi-finale de Coupe d’Europe, je ne sais même pas comment on a fait une demi-finale de Coupe d’Europe, c’était catastrophique dans le jeu, on ne faisait pas trois passes… »

Reste à savoir si l’anomalie est la mauvaise saison 2023-2024, ou la bonne saison 2024-2025.

