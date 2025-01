Medhi Benatia réagit à sa sanction

Pas compris, pas content.

Medhi Benatia a pris la parole à propos des sanctions qui lui ont été imposées par la commission de discipline de la FFF. Sur son compte Instagram, le dirigeant marseillais a écrit un message rempli de sous-entendus. Après avoir remercié les personnes qui l’ont soutenu, et exprimé son « incompréhension », l’ancien défenseur a rappelé que « le football doit rester un espace d’engagement sincère, où chacun peut s’exprimer sans crainte ».

Dans la continuité, Benatia pointe du doigt la sévérité particulière que la fédération porte, selon lui, à l’égard de l’Olympique de Marseille : « Nous savons, ici à Marseille, ce que signifie se battre, tenir bon et avancer. » L’ex-joueur de la Juventus entretient cette idée – vraie ou non – que l’OM est, en quelque sorte, le bouc émissaire des instances. Après tout, on peut comprendre son sentiment d’injustice lorsqu’on compare sa suspension à celle de Benoît Tavenot, coach de Bastia, suspendu pour huit matchs fermes pour avoir traîné un joueur de l’équipe adverse.

Et maintenant, cap sur OM-OL.

L’OM fait appel de la suspension de Mehdi Benatia