Benatia prend trois mois de suspension, deux de plus que Létang

Plus d’excuse pour traîner au bord de la touche.

Mehdi Benatia et Olivier Létang viennent de prendre tarif. Selon L’Équipe, le directeur du football de l’OM et le président du LOSC ont vu la commission de discipline de la FFF transformer leur suspension conservatoire en véritable purge : trois mois fermes et trois mois avec sursis pour Benatia, un mois ferme et un mois avec sursis pour Létang. On a vu plus clément.

Le doigt de la discorde

Tout part d’un match de Coupe de France entre l’OM et Lille, mi-janvier au Vélodrome. Une qualif à aller chercher et des esprits qui chauffent, notamment côté dirigeants. Benatia et Létang n’ont pas pu s’empêcher de jouer leurs propres arrêts de jeu, s’offrant quelques amabilités avec le corps arbitral. En pleine ébullition, l’ancien défenseur marocain a eu le malheur de pointer un doigt accusateur vers le quatrième arbitre, tandis que le président lillois a attrapé le bras de ce même arbitre.

Faudra nous expliquer pourquoi pointer est plus grave qu’attraper.

Une première sanction pour Medhi Benatia et Olivier Létang