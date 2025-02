Neymar accueilli en héros à Santos

Fini l’errance.

De retour à Santos 12 ans après son départ du Brésil pour devenir une légende en Europe (pensait-il), Neymar est officiellement revenu là où tout a commencé, dans la nuit de vendredi à samedi heure française. « O Príncipe » a été accueilli comme un roi par le public du stade Urbano-Caldeira, plein à ras bord malgré la pluie. Neymar portera le numéro 10 pour la première fois, celui porté par le Roi Pelé en son temps.

O reencontro com a nação santista no Alçapão. Que momento! 🤍 #ThePrinceIsBack pic.twitter.com/Q3kJN4VYNc — Santos FC (@SantosFC) February 1, 2025

« Ensemble, on a vécu de très beaux moments ici, et je suis sûr qu’on va en vivre encore beaucoup d’autres. Je ne manquerai pas de force, de détermination, de foi et d’audace, a lâché le Ney (32 ans) pour embellir son come-back. Les larmes, les siennes et celles des supporters, ont évidemment coulé à flots. Revenir ici me donne l’impression de rajeunir, d’avoir 17 ans. Je suis venu pour être heureux, mais je suis toujours compétitif. Je ne suis pas venu pour rester sur mon canapé. Je veux gagner des titres. » Et surtout jouer la Coupe du monde 2026, comme il l’a annoncé aux médias.

A PROMESSA FOI CUMPRIDA! Foi e voltou! Neymar está de volta ao Santos. pic.twitter.com/6pabHii8kZ — ge (@geglobo) January 31, 2025

Neymar aura 33 ans jeudi prochain, pour son retour à la compétition en championnat paulista.

