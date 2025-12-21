Jesse Lingard raconte son expérience au FC Séoul

Un homme changé.

Dans un entretien accordé au Guardian ce dimanche, Jesse Lingard est revenu sur son expérience de deux ans au sein du club coréen qu’il a quitté sur un ultime but, une célébration moonwalk et quelques larmes lors de sa dernière sortie face à Melbourne City en Ligue des champions asiatique le 10 décembre dernier (1-1). « J’ai pleuré quand j’ai quitté United, explique Lingard. Et j’ai tissé des liens si forts avec les joueurs et les supporters à Séoul, au cours de ces deux dernières années, que cela allait forcément être émouvant. Je pense avoir laissé un héritage solide. »

Jesse Lingard’s chapter with 🇰🇷 FC Seoul ends after two meaningful years! Grateful for every moment and thank you, Jesse 🙏#ACLElite pic.twitter.com/5s0jjGwOed — #ACLElite | #ACLTwo (@TheAFCCL) December 15, 2025

Après une première année compliquée physiquement, le second exercice de Lingard avec le FC Séoul fut une franche réussite : nommé capitaine, auteur de 13 buts et de 7 passes décisives toutes compétitions confondues durant l’année écoulée, Lingard a aussi fait la connaissance d’une nouvelle culture, appris le coréen et fait une découverte culinaire : manger un poulpe vivant. « La nourriture est différente, évidemment, et j’ai goûté du poulpe vivant. Il bougeait encore. J’ai eu peur au début, mais ça s’est bien passé. » À partir de janvier, il est libre de s’engager avec un nouveau club.

