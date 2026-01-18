S’abonner au mag
  • CAN 2025
  • Finale
  • Maroc-Sénégal (0-1 AP)

Walid Regragui déçu pour l'image du « football africain »

CG
Walid Regragui déçu pour l'image du « football africain »

Les maux à chaud. Quelques minutes après la défaite du Maroc en finale de sa CAN contre le Sénégal (0-1 ap), Walid Regragui a fait un court passage au micro de M6 pour envoyer des messages.

La frustration pouvait se lire sur le visage du sélectionneur marocain sous la pluie de Rabat, alors que les Lions de l’Atlas ont eu le penalty de la gagne, manqué par Brahim Diaz au bout d’une séquence qui fera date. « On est déçus pour tout le public, regrettait Regragui. Avec ce penalty à la dernière minute, on a vu la victoire très proche, mais on s’est fait rattraper par le football. »

« Le Maroc reviendra plus fort »

Il a également fait allusion à la décision temporaire des Sénégalais de quitter la pelouse après un penalty jugé litigieux : « On félicite aussi le Sénégal. C’est décevant l’image qu’on a donnée du football africain aujourd’hui. Depuis le début de la compétition, c’est malsain. On va continuer de travailler, le Maroc reviendra plus fort. »

La Coupe du monde, c’est dans cinq mois.

Sadio Mané, le triomphe de sa justice

CG

  • CAN 2025
  • Finale
