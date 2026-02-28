S’abonner au mag
«Les clubs français doivent servir les intérêts du PSG» dénoncent les supporters nantais

Laquais ? Les supporters du FC Nantes ont accueilli « avec stupéfaction » le report du match PSG-Nantes, décidé pour que le PSG prépare au mieux son huitième de finale contre Chelsea. Selon eux, ce choix a été décidé dans le seul but de favoriser le PSG dans sa double confrontation contre les Londoniens. « Cette décision va clairement à l’encontre des intérêts du club », rappellent la Brigade Loire, Activ Nantes, Allez Nantes Canaris et sept autres groupes de supporters du FCN.

Défense des intérêts

Le report, prévu pour la semaine du 20 avril, se situe dans un mois crucial pour l’avenir du FC Nantes en Ligue 1. Les hommes d’Ahmed Kantari doivent en effet enchaîner Metz, Auxerre et Brest, des matchs qualifiables d’abordables, avant de voir le PSG, Rennes et Marseille.

Si les supporters rappellent que ce n’est pas un cas isolé, faisant référence à la saison dernière entre les deux quarts de finale de Ligue des champions, les dix principaux groupes de supporters des Canaris dénoncent que « l’exception devient habitude : les clubs français doivent servir les intérêts du PSG ». Ils ajoutent : « Si les instances du football français ont choisi, depuis longtemps, de servir les intérêts du PSG, les dirigeants du FC Nantes ont, eux, le devoir de défendre les nôtres. »

Une coupe de champagne en chocolat pour fêter ça ?

Entre les deux huitièmes de C1 contre Chelsea, PSG-Nantes reporté

UL

