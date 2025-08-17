S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1
  • Nantes-PSG

Waldemar Kita offre une coupe en chocolat à Marquinhos

TB
Waldemar Kita offre une coupe en chocolat à Marquinhos

Gênant.

Comme promis, Waldemar Kita avait un cadeau à offrir au PSG pour célébrer son sacre en Ligue des champions. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match entre son FC Nantes et le club de la capitale, le président canari a offert une coupe aux grandes oreilles… en chocolat à Marquinhos.

De quoi offrir une séquence pour le moins insolite entre le père Kita et le capitaine parisien, au bord de la pelouse dans la foulée de l’échauffement. L’accueil pour les champions d’Europe aura en revanche été moins chaleureux en tribunes, où une banderole « Magouilles politico-financières, médias soumis, footix décérébrés / Félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais ! » a été déployée en début de soirée.

Ça fait toujours plaisir quand un président et ses supporters sont sur la même longueur d’onde.

Les notes de Nantes-PSG

TB

À lire aussi
01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
  • Ligue 1
  • J1
  • Nantes-PSG
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
  • Couverture
Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End

L’annonce de leur séparation, en février, a stupéfait le monde entier. Depuis, le duo le plus mythique –et le plus secret– du xxie siècle ne s’est pas exprimé. Pourquoi avoir décidé de mettre un terme à l’épopée Daft Punk? Amis et compagnons de route livrent ici le récit secret de leur rupture, depuis le succès planétaire de l’album Random Access Memories jusqu’aux derniers jours.

Les grands récits de Society: Daft Punk, This Is the End
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine