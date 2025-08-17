Waldemar Kita offre une coupe en chocolat à Marquinhos

Gênant.

Comme promis, Waldemar Kita avait un cadeau à offrir au PSG pour célébrer son sacre en Ligue des champions. Quelques minutes avant le coup d’envoi du match entre son FC Nantes et le club de la capitale, le président canari a offert une coupe aux grandes oreilles… en chocolat à Marquinhos.

L’hommage du @FCNantes et de son président Waldemar Kita au @PSG pour son sacre en Ligue des Champions la saison passée 🥰 📺 Plus que quelques minutes avant le coup d’envoi de #FCNPSG, en clair et en exclusivité sur @Ligue1Plus ! 👉 https://t.co/EDAvwQqeLT pic.twitter.com/kIIq02a4ru — L1+ (@ligue1plus) August 17, 2025

De quoi offrir une séquence pour le moins insolite entre le père Kita et le capitaine parisien, au bord de la pelouse dans la foulée de l’échauffement. L’accueil pour les champions d’Europe aura en revanche été moins chaleureux en tribunes, où une banderole « Magouilles politico-financières, médias soumis, footix décérébrés / Félicitations, vous êtes les nouveaux Marseillais ! » a été déployée en début de soirée.

Ça fait toujours plaisir quand un président et ses supporters sont sur la même longueur d’onde.

