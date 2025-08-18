S’abonner au mag
  • France
  • FC Nantes

La sortie de très mauvais goût de Waldemar Kita en marge de Nantes-PSG

MBC
La sortie de très mauvais goût de Waldemar Kita en marge de Nantes-PSG

Une phrase digne d’un député RN.

Juste avant le coup d’envoi de Nantes-PSG ce dimanche soir, Waldemar Kita a offert une Ligue des champions en chocolat à Marquinhos. Pendant que les deux hommes discutaient quelques instants, le nouveau diffuseur Ligue 1+, décidément au plus proche des acteurs, a capté une phrase complètement lunaire sortie de la bouche de l’homme d’affaires franco-polonais.

«  C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien en France »

Alors qu’il pensait être à l’abri des micros, Kita s’est lancé dans une sortie de très mauvais goût en direct :  « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien en France, et en plus de ça vous êtes chrétiens. » 

Déjà troublé par le cadeau ubuesque du président nantais, Marquinhos a alors esquissé un sourire de gêne profond. Ces propos, basés sur des stéréotypes à caractère religieux, ont rapidement été qualifiés de dérapage raciste par les internautes, alors que la plateforme a supprimé l’extrait de ses réseaux sociaux. Ni la chaîne, ni le FC Nantes n’ont pour l’instant réagi.

Les notes de Nantes-PSG

MBC

À lire aussi
01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
  • Ligue 1
  • J1
  • Nantes-PSG
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
  • Récit
Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain

C’est l’histoire d’un élève modèle issu d’une famille modèle qui avait tout pour vivre le rêve américain, mais qui se retrouve aujourd’hui accusé du meurtre du PDG de la première compagnie d’assurances santé privée des États-Unis.

Les grands récits de Society: Luigi Mangione, un cauchemar américain
Articles en tendances
Logo de l'équipe Paris Saint-Germain
Superchampion mon frère !
  • Supercoupe d'Europe
  • PSG-Tottenham (2-2, 4-3 TAB)
Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Superchampion mon frère !

Votre avis sur cet article

Les avis de nos lecteurs:

01
Revivez Nantes-PSG (0-1)
Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Revivez Nantes-PSG (0-1)

Nos partenaires

  • Vietnam: le label d'H-BURNS, Phararon de Winter, 51 Black Super, Kakkmaddafakka...
  • #Trashtalk: les vrais coulisses de la NBA.
  • Maillots, équipement, lifestyle - Degaine.
  • Magazine trimestriel de Mode, Culture et Société pour les vrais parents sur les vrais enfants.
  • La revue de presse foot des différents médias, radio et presse française/européenne, du lundi au vendredi en 3 à 4h!
  • Pronostic Foot 100% Gratuits ! + de 100 Matchs analysés / semaine