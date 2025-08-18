La sortie de très mauvais goût de Waldemar Kita en marge de Nantes-PSG

Une phrase digne d’un député RN.

Juste avant le coup d’envoi de Nantes-PSG ce dimanche soir, Waldemar Kita a offert une Ligue des champions en chocolat à Marquinhos. Pendant que les deux hommes discutaient quelques instants, le nouveau diffuseur Ligue 1+, décidément au plus proche des acteurs, a capté une phrase complètement lunaire sortie de la bouche de l’homme d’affaires franco-polonais.

« C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien en France »

Alors qu’il pensait être à l’abri des micros, Kita s’est lancé dans une sortie de très mauvais goût en direct : « C’est bien, vous les Brésiliens, vous vous adaptez bien en France, et en plus de ça vous êtes chrétiens. »

Déjà troublé par le cadeau ubuesque du président nantais, Marquinhos a alors esquissé un sourire de gêne profond. Ces propos, basés sur des stéréotypes à caractère religieux, ont rapidement été qualifiés de dérapage raciste par les internautes, alors que la plateforme a supprimé l’extrait de ses réseaux sociaux. Ni la chaîne, ni le FC Nantes n’ont pour l’instant réagi.

