- Ligue 1
- J1
- Nantes-PSG (0-1)
Les notes de Nantes-PSG
Pour le retour en Ligue 1 des champions d’Europe, Luis Enrique avait fait tourner. Mais face à de valeureux Nantais, les habituels remplaçants du PSG se sont montrés trop timides. Jusqu’à ce que les cadres entrent sur la pelouse, et bousculent la hiérarchie du match.
PSG
Lucas Chevalier
Pas inquiété de la rencontre, Lucas Chevalier n’a jamais eu besoin de sortir son bouclier face aux soldats du Château des ducs de Bretagne.
Illia Zabarnyi
À la veille de la rencontre Zelensky-Trump à Washington, Illia Zabarnyi a montré qui était le vrai patron de l’Ukraine.
Warren Zaïre-Emery
Latéral, milieu central, milieu droit… Warren peut jouer partout, et c’est peut-être ça le problème pour s’imposer à un poste bien défini dans le onze de Luis Enrique.
Lucas Hernández
Le champion du monde a vécu un véritable calvaire face au feu follet Benhattab. Une nouvelle preuve qu’au PSG, sa place est bel et bien sur le banc.
Vitinha
À peine deux semaines de préparation, et déjà un niveau digne du dernier carré de la Ligue des champions. Chapeau l’artiste !
Ibrahim Mbaye
La réincarnation de M’baye Niang. Combatif et accrocheur, mais souvent maladroit dans le dernier geste.
Bradley Barcola
Coller la ligne de touche, c’est bien. Mettre la balle derrière la ligne de but, c’est mieux.
Gonçalo Ramos
Le premier joueur piégé par la ligne du hors-jeu nantaise depuis bien longtemps. Bravo Gonçalo.
Ousmane Dembélé
Pas mal ce nouveau rôle de supersub, non ?
Marquinhos
Repartir avec un deuxième trophée de la Ligue des champions sans jouer une seule minute : champion, mon frère !
Nantes
Anthony Lopes
Le gardien portugais a sorti une claquette à couper le souffle, avant d’assister muet à l’ouverture du score parisienne. Et dire qu’il avait donné de la voix dans le vestiaire…
Chidozie Awaziem
Solide comme Nicolas Pallois dans ses belles années. Sauf qu’à l’inverse du divin chauve, le Nigérian n’a pas envoyé de chandelles dans le ciel de la Beaujoire toutes les deux minutes.
Tylel Tati
Jacques Tati était connu pour ses chefs d’œuvres. À dix-sept ans, son homonyme et prometteur Tylel attendra encore un peu pour l’imiter.
Nicolas Cozza
Pas sûr que la boite d’intérim Synergie le signe enfin en CDI, après cette performance de stagiaire.
Louis Leroux
Avec autant de coups de pieds arrêtés loupés, un petit stage à Arsenal avec Nicolas Jover ne lui ferait pas de mal.
Johann Lepenant
Face aux schtroumpfs du PSG, Johann n’a rien pu faire sans son acolyte Pirlouit.
Y. Benhattab
Des coups de reins dévastateurs, des dribbles spectaculaires et une obsession pour jouer vers l’avant : il est là, le frisson de cette saison nantaise.
Matthis Abline
40 millions d’euros ? Avec cette entrée en jeu morne, Waldemar Kita pourrait en enlever au moins vingt.
Mostafa Mohamed
Esseulé devant, l’Égyptien s’est enlisé dans les sables mouvants de la défense parisienne.
Par Mathis Blineau-Choëmet