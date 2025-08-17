S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J1
  • Nantes-PSG (0-1)

Les notes de Nantes-PSG

Par Mathis Blineau-Choëmet

Pour le retour en Ligue 1 des champions d’Europe, Luis Enrique avait fait tourner. Mais face à de valeureux Nantais, les habituels remplaçants du PSG se sont montrés trop timides. Jusqu’à ce que les cadres entrent sur la pelouse, et bousculent la hiérarchie du match.

PSG

Lucas Chevalier

Pas inquiété de la rencontre, Lucas Chevalier n’a jamais eu besoin de sortir son bouclier face aux soldats du Château des ducs de Bretagne.

Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Illia Zabarnyi

À la veille de la rencontre Zelensky-Trump à Washington, Illia Zabarnyi a montré qui était le vrai patron de l’Ukraine. 



Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Warren Zaïre-Emery

Latéral, milieu central, milieu droit… Warren peut jouer partout, et c’est peut-être ça le problème pour s’imposer à un poste bien défini dans le onze de Luis Enrique. 



Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Lucas Hernández

Le champion du monde a vécu un véritable calvaire face au feu follet Benhattab. Une nouvelle preuve qu’au PSG, sa place est bel et bien sur le banc.

 

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Vitinha

À peine deux semaines de préparation, et déjà un niveau digne du dernier carré de la Ligue des champions. Chapeau l’artiste ! 



Note de la rédaction 8/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ibrahim Mbaye

La réincarnation de M’baye Niang. Combatif et accrocheur, mais souvent maladroit dans le dernier geste.  



Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Bradley Barcola

Coller la ligne de touche, c’est bien. Mettre la balle derrière la ligne de but, c’est mieux. 



Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Gonçalo Ramos

Le premier joueur piégé par la ligne du hors-jeu nantaise depuis bien longtemps. Bravo Gonçalo. 



Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Ousmane Dembélé

Pas mal ce nouveau rôle de supersub, non ? 



Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Marquinhos

Repartir avec un deuxième trophée de la Ligue des champions sans jouer une seule minute : champion, mon frère !

Note de la rédaction 10/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nantes

Anthony Lopes

Le gardien portugais a sorti une claquette à couper le souffle, avant d’assister muet à l’ouverture du score parisienne. Et dire qu’il avait donné de la voix dans le vestiaire…



Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Chidozie Awaziem

Solide comme Nicolas Pallois dans ses belles années. Sauf qu’à l’inverse du divin chauve, le Nigérian n’a pas envoyé de chandelles dans le ciel de la Beaujoire toutes les deux minutes. 



Note de la rédaction 6/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Tylel Tati

Jacques Tati était connu pour ses chefs d’œuvres. À dix-sept ans, son homonyme et prometteur Tylel attendra encore un peu pour l’imiter. 



Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Nicolas Cozza

Pas sûr que la boite d’intérim Synergie le signe enfin en CDI, après cette performance de stagiaire. 



Note de la rédaction 3/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Louis Leroux

Avec autant de coups de pieds arrêtés loupés, un petit stage à Arsenal avec Nicolas Jover ne lui ferait pas de mal. 



Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Johann Lepenant

Face aux schtroumpfs du PSG, Johann n’a rien pu faire sans son acolyte Pirlouit.

Note de la rédaction 5/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Y. Benhattab

Des coups de reins dévastateurs, des dribbles spectaculaires et une obsession pour jouer vers l’avant : il est là, le frisson de cette saison nantaise. 



Note de la rédaction 7/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Matthis Abline

40 millions d’euros ? Avec cette entrée en jeu morne, Waldemar Kita pourrait en enlever au moins vingt.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

Mostafa Mohamed

Esseulé devant, l’Égyptien s’est enlisé dans les sables mouvants de la défense parisienne.

Note de la rédaction 4/10
Note des lecteurs 0/10

0 note(s)

Votre note /10

