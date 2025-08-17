Ligue 1

J1

Nantes-PSG (0-1)

Les notes de Nantes-PSG

Par Mathis Blineau-Choëmet le Dimanche 17 Août à 23:25

Pour le retour en Ligue 1 des champions d’Europe, Luis Enrique avait fait tourner. Mais face à de valeureux Nantais, les habituels remplaçants du PSG se sont montrés trop timides. Jusqu’à ce que les cadres entrent sur la pelouse, et bousculent la hiérarchie du match.