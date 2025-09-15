Ce qu’il faut retenir de la 4e journée de Ligue 1

Le joueur de la quatrième journée

Après les blessures de Désiré Doué et d’Ousmane Dembélé avec l’équipe de France, l’animation du PSG contre Lens reposait sur son quatrième attaquant. Bradley Barcola l’a parfaitement pigé. Auteur d’un doublé hier, l’habituel douzième homme de Luis Enrique a fait parler son pied droit pour tirer côté ouvert (le but du 1-0) et côté fermé (celui du 2-0). Il a éloigné Lens à lui seul, et a permis au PSG d’enchaîner une quatrième victoire en autant de matchs. L’international français a fait parler toute sa palette technique et ses pointes de vitesse, et a confirmé qu’il était un joueur automnal : la saison dernière, il avait déjà marqué dix fois lors de ses trois premiers mois avec le PSG. Cette saison, il a déjà démarré les quatre premiers matchs de Ligue 1 comme titulaire. Et manque de bol pour Luis Enrique, Khvicha Kvaratskhelia est sorti sur blessure. Le PSG a perdu des joueurs, mais a peut-être gagné son leader.

Le coach de la quatrième journée

Peut-on commencer à parler de Rosenior Time ? Les Alsaciens de Strasbourg ont marqué leurs cinq buts en Ligue 1 lors des 20 dernières minutes : Joaquín Panichelli a permis d’arracher la victoire contre Le Havre ce week-end et Metz lors de la première journée. Il a marqué contre Monaco le week-end dernier, comme Dilane Bakwa. Emmanuel Emegha, lui, avait marqué face à Nantes. Et, excepté face à Monaco, les Bleus se sont imposés trois fois sur le score de 1-0. Strasbourg est cinquième, et peut dire merci à son banc de touche.

Le coup de cœur de la quatrième journée

La pluie est arrivée ! Septembre est bien avancé, la rentrée a définitivement fait son chemin, et à Rennes, Brest, Auxerre, notre bonne Ligue 1 a imposé à ses spectateurs le port de la gabardine. Paris, Nice et d’autres étaient dans la grisaille. Signe que les effectifs sont définitivement au complet et que regarder le classement devient semaine après semaine plus important. Les Nantais, défaits à Nice, eux, commencent à penser que cette saison ne sera pas meilleure que la précédente. Ils n’ont marqué qu’un but en quatre matchs.

L’équipe de la quatrième journée

On aurait pu citer Marseille, Paris, Strasbourg ou Lille, mais faisons dans l’originalité. Ce week-end, les bancs de touche ont permis à beaucoup d’équipes de s’imposer. Encore menés à la 89e contre Toulouse, les Dogues peuvent dire merci à Ethan Mbappé, entré dix minutes plus tôt. Le triple changement opéré par Liam Rosenior à la mi-temps de Strasbourg-Le Havre, et notamment l’entrée de Samuel Amo-Ameyaw, a permis à Strasbourg de sortir du pétrin dans lequel il s’était engagé. À Auxerre, George Ilenikhena, qui n’a encore que 19 ans, a permis à Monaco de ramener trois points, et les entrées niçoises de conserver le précieux 1-0 contre Nantes. Les clubs de Ligue 1 ont beau avoir des effectifs réduits, les bancs ont toujours du talent.

La lose de la quatrième journée

Lorient n’est pas le Real Madrid, c’est un euphémisme que de le lire, le dire et l’écrire, mais avant de retrouver la Ligue des champions, Marseille a retrouvé le sourire. Et Lorient en a fait les frais vendredi. Réduits à dix dès la dixième minute, les hommes d’Olivier Pantaloni n’ont eu le ballon que 28% du temps, n’ont cadré qu’une frappe, et ont montré pas mal de signes d’inquiétude. Ils ont encaissé trois buts dans les 20 minutes qui ont suivi l’expulsion de Darlin Yongwa, et pas grand-chose ne leur a souri. En deux matchs, ils ont encaissé onze buts, et le déplacement au Havre, plein d’envie à Strasbourg, s’annonce déjà périlleux.

La belle image de la quatrième journée

Le Parc des princes a rendu hommage à Presnel Kimpembe, et ça nous a beaucoup touchés. Contre Lens ce dimanche, le désormais ex-numéro 3 du PSG a quitté son club de toujours, là où il a passé 20 ans de sa vie, et on ne dit pas au revoir à 20 ans très facilement. Avec ses enfants, ses gros tatouages et sa barbe de néo-trentenaire, Presko a versé quelques larmes. Il a été acclamé par le Parc des princes, qui lui a offert un dernier tifo, et a longtemps serré Marquinhos. Pas sûr qu’il vibre autant au Qatar SC, mais Presnel Kimpembe va nous manquer.

