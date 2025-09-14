- Ligue 1
- J4
- PSG-Lens (2-0)
Les tops et les flops de PSG-Lens
Un Bradley Barcola de gala et une maîtrise rarement mise en cause par des Lensois maladroits : voilà le PSG à quatre victoires en quatre journées de Ligue 1 (2-0). Sans oublier de rendre hommage à Presnel Kimpembe après la partie.
Les tops
Bradley Barcola
Le mouvement DIY, ou « do it yourself » a un nouvel adepte. A quand les tutos sur Youtube ?
0 note(s)
Vitinha
La Ligue 1, c’est vraiment beaucoup trop facile pour lui. Vivement mercredi soir !
0 note(s)
Presnel Kimpembe
Arrivé comme un gamin, reparti comme une légende.
0 note(s)
Les flops
Abdallah Sima
Tenir sur ses deux jambes, normalement ça s’apprend avant même l’entrée à l’école de foot.
0 note(s)
Après un an à se tourner des pouces, il va falloir faire quelques heures supp’ dans les semaines qui viennent.
0 note(s)
Jonathan Gradit
« On a fait une bonne prestation malgré la défaite. On a eu des occasions, c’est dommage », « C’est assez frustrant au vu de la physionomie du match, ils n’ont pas eu énormément d’occasion ». Et sinon, combien de temps encore on va se taper ces phrases à chaud d’une équipe qui a les moyens de faire mal à ce PSG – qui n’avait pas la moitié de son équipe-type – et qui n’a surtout pas proposé grand-chose ?
0 note(s)
Donner une note
-
⇞ou
⇟
Passer d'un joueur à l'autre.
-
←
→
↓
↑
Choisir une note.
-
Enter
Valider la note.
-
Echap
Fermer le clavier.
Par Andrea Chazy et Tom Binet, au Parc des Princes