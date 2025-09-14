Les tops et les flops de PSG-Lens

Jonathan Gradit

« On a fait une bonne prestation malgré la défaite. On a eu des occasions, c’est dommage », « C’est assez frustrant au vu de la physionomie du match, ils n’ont pas eu énormément d’occasion ». Et sinon, combien de temps encore on va se taper ces phrases à chaud d’une équipe qui a les moyens de faire mal à ce PSG – qui n’avait pas la moitié de son équipe-type – et qui n’a surtout pas proposé grand-chose ?