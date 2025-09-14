S’abonner au mag
  • Ligue 1
  • J4
  • PSG-Lens (2-0)

Les tops et les flops de PSG-Lens

Par Andrea Chazy et Tom Binet, au Parc des Princes

Un Bradley Barcola de gala et une maîtrise rarement mise en cause par des Lensois maladroits : voilà le PSG à quatre victoires en quatre journées de Ligue 1 (2-0). Sans oublier de rendre hommage à Presnel Kimpembe après la partie.

Les tops

Bradley Barcola

Le mouvement DIY, ou « do it yourself » a un nouvel adepte. A quand les tutos sur Youtube ?

Vitinha

La Ligue 1, c’est vraiment beaucoup trop facile pour lui. Vivement mercredi soir !

Presnel Kimpembe

Arrivé comme un gamin, reparti comme une légende.

Les flops

Abdallah Sima

Tenir sur ses deux jambes, normalement ça s’apprend avant même l’entrée à l’école de foot.

Après un an à se tourner des pouces, il va falloir faire quelques heures supp’ dans les semaines qui viennent.

Jonathan Gradit

« On a fait une bonne prestation malgré la défaite. On a eu des occasions, c’est dommage », « C’est assez frustrant au vu de la physionomie du match, ils n’ont pas eu énormément d’occasion ». Et sinon, combien de temps encore on va se taper ces phrases à chaud d’une équipe qui a les moyens de faire mal à ce PSG – qui n’avait pas la moitié de son équipe-type – et qui n’a surtout pas proposé grand-chose ?

