En direct : le multiplex de Ligue 1 (partie 1)

Lorient-PSG, Nice-Lille, Metz-Lens et Le Havre-Brest : d’ouest en est et du nord-ouest ou sud-est, la Ligue 1 s’offre une petite sortie en semaine. La première partie du multiplex est à suivre ici même !

FC Lorient 1-1 Paris Saint-Germain

Buts : Igor Silva (50e) pour les Merlus //Nuno Mendes (49e) pour le PSG

OGC Nice 1-0 Lille OSC

But : Diop (28e, sp) pour les Aiglons

FC Metz 0-0 RC Lens

Le Havre AC 0-0 Stade brestois

71′ : Quel arrête d’Yvon Mvogo face à Barcola ! Il vaudra cher celui-là !

67′ : Pas touche au fiston Pagis ! Jaune pour Zabarnyi, qui semble avoir le mal de mer dans le Morbihan.

61′ : Ouh c’est samba ce geste de Soumaré au Havre ! (on se contente de ce qu’on a.)

60′ : Aïe aïe aïe, Désiré Doué s’est claqué la cuisse, et dans le même temps Dembouz est remplacé par Kvaratskhelia. C’est reparti pour un tour ?

57′ : Vous pensez que le bonheur, c’est interdit pour les Grenats ?

53′ : METZ, C’EST PAS CROYABLE ! Robin Risser frustre Diallo et Sabaly, et quand c’est pas lui c’est donc son frère Gradit qui repousse du menton la frappe de Gbamin…

53′ : On parle assez peu du match en Le Havre et Brest, c’est vrai, mais on est timide, on attend qu’ils fassent le premier pas.

52′ : Et c’était le premier ballon touché par le Lorientais, non ?

50′ : GOLAAAAZOOOOO ! Sur un ballon repoussé plein centre, Igor Silva pour à Lorient de recoller immédiatement au score avec une fusée qui transperce la défense parisienne. Que c’est beau : 1-1.

49′ : AAAAAAH VOILÀ ! Premier but dans le jeu de la soirée, et il est pour le PSG : le centre de Doué trouve Nuno Mendes qui plie Mvogo en deux temps.

48′ : Pendant ce temps là, Lens a aussi fait sa petite tambouille avec les entrées de Saïd et Guilavogui aux places de Edouard et Sima.

46′ : Poussez vous, c’est l’entrée des artistes. Vitinha et João Neves font leur apparition à la place de Njantou et Mbaye. La preuve que Lorient donne du fil à retordre aux Parisiens ?

45′ : Allez, pause partout ! Un seul petit but (sur péno) à se mettre sous la dent pour le moment mais ce n’est que le début, mais bon, c’est tellement superficiel, les buts…

45′ : C’est la mi-temps partout, sauf à Metz, où les Grenats sortent leur meilleure période depuis longtemps.

45′ : Les Parisiens ont terminé leur « passe à 10 » et rentrent au vestiaire. Que les Lorientais profitent de la mi-temps pour tâter du cuir, parce qu’on reprend le spécifique possession au retour.

43′ : C’est Cafu Kouao ce soir à Metz. L’Ivoirien a envoyé une belle accélération et tape le poteau.

42′ : Y a des bagarres à Saint-Symph’, d’où la nouvelle interruption du match… Les idiots sont aussi de sortie le mercredi.

40′ : But pour Le Havre !!! Non ? Tout le monde semble déjà acter le hors jeu.

39′ : Dans le duel Bard-Meunier, je ne sais si je préfère l’élastique de Meunier ou la calvasse mal assumée de Bard…

37′ : Mais bordel ! Max Colin fait tout le boulot sur le côté gauche, Cheikh Sabaly dévie dans le mauvais sens. C’était plus dur à rater qu’à marquer… Ils vont le regretter les Grenats !

35′ : OH L’OCCASE POUR METZ : bonne frappe enroulée de Koffi Kouao (du gauche s’il vous plaît), Risser repousse sur Habib Diallo qui ne peut cadrer !

32′ : Je dois signaler que le Metz-Lens a pris un peu de retard, à cause du jet de fumigènes par les supporters lensois et direction du kop messin, si j’ai bien capté…

30′ : Ça a l’air de ronfler au Moustoir. Alors que ça fait 20 minutes qu’on n’a plus d’image du Havre. Tout le monde va bien là-bas ?

28′ : PENALTY POUR NICE ! Arnaud Bodart, le remplaçant de Özer (malade) nous a gratifié d’une belle sortie kamikaze : Sofiane Diop enfile correctement sa panenke : 1-0 !

26′ : Les Dogues se font plus pressants dans le camp niçois. D’ailleurs, c’est fait ? Giroud a perdu sa place pour Igamane ?

24′ : Vous suivez quel match vous ? Hésitez pas à commenter les trucs que vous voyez : plus on est de paires d’yeux, plus on suit.

19′ : Toujours pas de but. Pour vous c’est pas forcément une bonne nouvelle, mais pour le FC Metz, si.

17′ : En tout cas, Flo Thauvin donne pas mal de boulot à la défense messine. Et sur un corner qu’il vient de botter, Gbamin et Yegbe sont couchés.

13′ : Oh la belle bâche de la Horda à Metz pour rendre hommage à Marcel Husson, le coach de l’exploit de Barcelone en 1984 décédé début octobre.

11′ : C’était bien joué pour les Lillois mais Félix Correia touche le Bard. Le quatrième poteau.

9′ : Pour les tactix, le PSG joue avec une défense à trois : Beraldo,Marquinhos et Zabarnyi, avec Ibrahim Mbaye en piston droit et WZE en sentinelle.

6′ : Ouh ! Sur une belle passe d’Udol, Odsonne Edouard allonge le pied, mais ce n’est pas suffisant pour tromper Jonathan Fischer.

4′ : Ligue 1+ fait le tour des popotes, mais je vois une parade Yehvann Diouf en fenêtre : corner pour le LOSC qui ne donne rien.

1′ : C’est parti, partout !

18h58 : Allez je me mouille, j’annonce 16 buts dans ce multi. En espérant que ça ne donne pas trois 0-0 et un 1-15 à Metz…

18h55 : L’info de ce début de soirée, c’est le retour de Dembélé et Marquinhos en tant que titulaires avec le PSG. Enfin !

18h53 : Le FC Lorient accueille le PSG, avec pas grand chose à perdre. Clairement le match qui peut partir en cacahuète.

18h50 : C’est fou toutes ces équipes de comm’ qui ont les mêmes idées graphiques pour annoncer leur onze. Regardez celle du LOSC (en format horizontal pour changer.)

Le 𝑿𝑰 𝒅𝒖 𝑳𝑶𝑺𝑪 pour affronter Nice ⚔️#OGCNLOSC pic.twitter.com/8SXDg8xD4x — LOSC (@losclive) October 29, 2025

18h47 : Pas de Jo Clauss à Nice, mais n’en parlez pas devant Franck Haise, il risque de s’éverver tout rouge.

Notre 𝐗𝐈 du soir face au LOSC 🔗#ogcnlosc pic.twitter.com/fZagOcSByx — OGC Nice (@ogcnice) October 29, 2025

18h44 : Chez les Pirates du Finistère, c’est plutôt classique : depuis les matchs de C1 l’an dernier, on sait gérer les matchs du mercredi chez Eric Roy.

𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗯𝗿𝗲𝘀𝘁𝗼𝗶𝘀 ! 🔴⚪ Voici le 1⃣1⃣ brestois pour affronter Le Havre AC ce mercredi à 19h dans le cadre de la 10ème journée de Ligue 1 McDonald's ⚔ #HACSB29 🤝 Meilleurtaux Brest-Guipavas pic.twitter.com/ml8z8oLOt2 — Stade Brestois 29 (@SB29) October 29, 2025

18h41 : On file du côté du Stade Océane, où le HAC aura à cœur d’enchaîner après sa victoire à Auxerre, même si Didier Digard s’est permis un bon petit turnover pour défier Brest, avec une première titu pour le jeune Stephan Zagadou (17 ans).

Le onze pour le match du jour. ⚡️#HACSB29 pic.twitter.com/LlYMsT8F9V — Havre Athletic Club ⚽️ (@HAC_Foot) October 29, 2025

18h38 : Côté lensois, Malang Sarr n’est pas de la partie, visiblement sanctionné par Pierre Sage pour un retard.

𝑯-𝟏 avant #FCMRCL 🔴🟡 Voici le 𝒐𝒏𝒛𝒆 𝒔𝒂𝒏𝒈 𝒆𝒕 𝒐𝒓 choisi par Pierre Sage pour défier le @FCMetz. 📋 Premières titularisations avec le Racing pour Saud Abdulhamid et @Sima_Abdalah. 🔙 Retour dans le onze pour Deiver Machado. #FiersDEtreLensois pic.twitter.com/Yhj5c0F2sy — Racing Club de Lens (@RCLens) October 29, 2025

18h36 : Concernant cette affiche fleurant bon la course au titre 1998, Metz retrouvera bien le capitaine Gauthier Hein dans le onze de départ. L’occasion pour lui de retrouver son meilleur pote Matthieu Udol, qui ne sera pas accueilli les bras grands ouverts par son ancienne direction.

#FCMRCL 👊 🇱🇻 La composition pour la réception de @RCLens vous est présentée par 𝗛𝗲𝗿𝗮𝗰𝗹𝗲𝘀. pic.twitter.com/Fe1YONDRui — FC Metz ☨ (@FCMetz) October 29, 2025

18h33 : Mes yeux de supporters messins seront braqués sur Saint-Symphorien, avec déjà le match de la dernière chance contre RC Lens, mais il y en aura pour tout le monde ne vous inquiétez pas.

18h30 : Salut, ô peuple de So Foot. On se retrouve pour une journée de Ligue 1 (la dixième) posée en pleine semaine, avec pour commencer quatre matchs en simultané, comme si on nous proposerait quatre shots à 11h30. Eh bien on va lever le coude, qu’est-ce que vous voulez que je vous dise…

