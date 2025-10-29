Le Sporting Club de Paris réfute avoir porté réclamation sur port du voile d'une joueuse de Bondy

À la suite de l’information relayée mardi 28 octobre concernant le match de futsal opposant Bondy Cécifoot Club au Sporting Club de Paris (R1 féminine), ce dernier a souhaité apporter des précisions importantes. Si le collectif des Hijabeuses a rapporté que la réclamation déposée concernait le port d’un voile, il apparait que le club parisien a relevé le port d’un casque de protection non autorisé par la réglementation en vigueur.

Une validation qui aurait fait défaut

D’après le procès-verbal officiel de la Ligue de Paris Île-de-France de Football (LPIFF), la réclamation concernait la joueuse de Bondy Cécifoot Club, dont le port du casque n’avait pas été validé par la commission médicale de la FFF, comme l’exige l’article 187.1 des règlements généraux.

Après examen du dossier, la Commission a estimé que la joueuse avait pris part à la rencontre sans l’accord médical fédéral requis et a donc déclaré la réclamation fondée, entraînant la perte du match par pénalité pour le Bondy Cécifoot Club : « Considérant que le Docteur Emmanuel Orhant, dans son courrier du 22/10/2025, affirme n’avoir aucune trace de validation du dossier médical de la joueuse Inès Seghiri, la Commission juge la réclamation fondée et donne match perdu par pénalité à Bondy Cécifoot Club. »

Contacté à ce sujet, le Sporting Club de Paris indique ne pas souhaiter s’exprimer davantage tant que les différentes commissions et procédures auprès de la Fédération française de football ne sont pas finalisées.

