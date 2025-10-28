S’abonner au mag
À Bondy, une équipe de cécifoot aurait perdu sur tapis vert après une réserve contre le voile d’une joueuse

Bondy, place forte du cécifoot français, connaît un drôle de scénario.

Ce week-end, lors d’un match contre le Sporting Paris remontant au 11 octobre, le club a vu la victoire lui échapper. Non pas à cause d’une faute, d’un carton rouge ou d’un but litigieux, mais d’une réserve qui aurait été déposée à cause du port du voile d’une joueuse, d’après un signalement fait par les Hijabeuses – collectif de sportives qui militent depuis 2020 pour le droit de jouer voilées – et relayé par le club et la joueuse concernée.

Résultat : défaite administrative, indignation sur les réseaux, et une impression persistante de match volé. En France, le port du voile est interdit dans les compétitions officielles de la FFF, au nom de la neutralité religieuse. Même quand il s’agit de cécifoot, un sport né pour inclure avant tout.

Contacté, le club de Bondy n’a pas répondu à nos sollicitations.

