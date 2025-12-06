S’abonner au mag
Lens fait craquer Nantes et reste au sommet

FL
  Nantes 1-2 Lens

Buts : El-Arabi (38e) pour les Canaris // Thauvin (34e) et Saïd (81e) pour les Sang et Or

Qui sait quel impact ce Nantes–Lens aura dans le grand film de la Ligue 1 2025-26 ?

Il est encore trop tôt pour le dire, mais les Sang et Or poursuivent en tout cas leur belle aventure en s’imposant ce samedi face aux Canaris (1-2) pour conserver leur place sur le trône au classement. Avec provisoirement quatre points d’avance sur le Paris Saint-Germain, les Artésiens mettent déjà la pression sur le champion en titre avant son match face au Stade rennais. Symbole du formidable début de saison des Lensois, Florian Thauvin a montré la voie à ses coéquipiers avec éclat : sur un centre parfait de Ruben Aguilar, le champion du monde 2018 a battu Anthony Lopes de la tête (1-0, 34e).

Deux longs centres décisifs

L’égalisation nantaise ne s’est toutefois pas fait attendre puisque deux minutes plus tard, Matthis Abline s’est fait accrocher par Ismaëlo Ganiou dans la surface : Robin Risser a d’abord repoussé le penalty moyen de Youssef El-Arabi, mais l’international marocain a bien suivi pour pousser le cuir au fond des filets (1-1, 38e). Dominateurs, les Lensois se sont ensuite heurtés à un Anthony Lopes en grande forme et à des Canaris courageux. Wesley Saïd a cru délivrer les siens sur corner, mais un hors-jeu est passé par là. Ce n’était que partie remise : sur un long centre de Matthieu Udol, l’attaquant a trompé Lopes à bout portant et offert la victoire au RCL (1-2, 81e).

