Un but aurait dû être annulé dans le derby Lens-Lille

Olivier Létang serait peut-être resté jusqu’au bout.

Quatre jours après la victoire du RC Lens à Bollaert face à Lille (3-0), la direction technique de l’arbitrage de la FFF explique dans son débrief hebdomadaire un moment clé du derby ch’ti. À la 53e minute, Rayan Fofana alourdit un peu plus le score après un ballon récupéré par Ruben Aguilar dans un duel avec Osame Sahraoui. L’arbitre central, Éric Wattellier, valide le but, considérant que le contact est licite, et confirme même sa décision après visionnage de la vidéo, estimant que le joueur lillois était « déjà en train de tomber ».

La DTA juge cependant que l’action aurait dû être sanctionnée : le contact du pied lensois sur le talon gauche de l’attaquant lillois a provoqué son déséquilibre et l’a empêché de poursuivre l’action normalement. Une faute imprudente, mais réelle, qui aurait dû annuler le but lensois.

<iframe loading="lazy" title="J5 - RC Lens v Lille OSC (53e)" width="500" height="281" src="https://www.youtube.com/embed/NS8o8ujtgRg?start=126&feature=oembed" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>

Nantes-Rennes : un penalty justement accordé

Dans l’autre match analysé, la DTA a confirmé la décision prise à la Beaujoire. La main du défenseur nantais Tylel Tati a logiquement entraîné un penalty pour Rennes : son bras, décollé, n’est pas considéré comme un bras d’appui, il s’agit donc d’une augmentation de la surface de son corps. Une situation comparée à celle de la J2 lors de Lens-Le Havre.

Même confirmée et comparée, on ne comprend toujours pas cette logique du bras d’appui.

