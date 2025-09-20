Lens s’offre le derby du Nord

Les Lensois ont régné en maîtres dans leur antre de Bollaert face aux voisins lillois. Un match maîtrisé de bout en bout par les hommes de Pierre Sage qui se sont finalement imposés 3 à 0. Une prestation collective offensive et défensive totale face à des Lillois impuissants qui concèdent leur première défaite de la saison.

Lens 3-0 Lille

Buts : Saïd (28e), Thauvin (26e), Fofana (52e) pour les Sang et or

Si le sobriquet « l’Enfer du Nord » est généralement réservé à la course cycliste Paris-Roubaix, l’appliquer au derby du soir ne serait pas galvaudé, du moins côté lillois. Entre les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bollaert durant l’entièreté du match, la démonstration lensoise, les possibles erreurs d’arbitrage et, pour couronner le tout, le but de Florian Thauvin considéré comme un traître chez les Dogues après son acte manqué avec le LOSC treize ans auparavant. En revanche, du côté des Lensois, la fête est parfaite avec trois buts inscrits et un clean sheet pour Robin Risser et sa défense face à la meilleure attaque du championnat depuis le début de la saison et ses 13 buts en cinq matchs.

Wesley Saïd en maestro

Les intentions lensoises étaient claires dès le coup d’envoi de la rencontre : aller de l’avant et marquer le plus rapidement. Pierre Sage l’avait assuré en conférence de presse : ses joueurs étaient pleinement conscients « de la valeur de ce match », et à Wesley Saïd, présent au club depuis 2021, de montrer la voie aux nouveaux venus avec un but refusé dès l’entame du match pour un hors-jeu (4e) pour lancer les hostilités. Les attaquants lensois se sont montrés à leur avantage à la faveur des erreurs défensives de Chancel Mbemba, notamment face à Rayan Fofana peu après le quart d’heure de jeu, mais l’attaquant de 19 ans n’a pas réussi à en profiter (19e). Déjà à l’initiative de la première action dangereuse, c’est Saïd qui a permis aux Lensois, de manière certes involontaire en détournant du genou la déviation de Matthieu Udol dans le but lillois, de prendre les devants au tableau d’affichage (1-0, 24e). Un premier but qui a parfaitement lancé les Lensois et fait sombrer les Lillois.

Visé par des banderoles insultantes sorties dans le parcage lillois, Florian Thauvin ne s’est pas laissé impressionner et a souhaité marquer de son empreinte son premier derby, avec encore Saïd en chef d’orchestre à la récupération de balle devant Félix Correia, avant de servir l’ancien Marseillais, qui ne s’est pas gêné pour fusiller Berke Özer à bout portant (2-0, 43e). Les Dogues pourront toutefois nourrir des regrets à propos de cette première période, puisqu’ils ont eu l’occasion d’ouvrir le score par l’intermédiaire de Correia, puis de Harald Haradsson, mais Risser s’est interposé (22e).

Une mi-temps à sens unique

Le retour des vestiaires n’a pas été plus heureux pour les Lillois, et les changements proposés par Bruno Genesio ont été trop peu marquants. Pire encore, les Lensois ont profité de cette entame de seconde période moribonde pour enfoncer encore plus le clou grâce à Rayan Fofana, trop peu précis en première mi-temps, mais qui cette fois n’a pas manqué le cadre (3-0, 52e). Un but validé à l’aide de la VAR, mais qui semble tout de même entaché d’une faute de Ruben Aguilar au moment de son pressing sur Osame Sahraoui. Une injustice ? Peut-être, mais pas de quoi rebiffer les Lillois qui n’auront pas cadré le moindre tir des 45 dernières minutes de la rencontre. Pierre Sage avait prévenu ses ouailles à la mi-temps, il ne fallait pas lever le pied, ses mots ont été entendus. Lens revient à une unité de ses adversaires du soir et enchaîne une deuxième victoire consécutive à domicile.

RC Lens (3-4-3) : Risser – Sarr, Baidoo, Gradit – Udol, Thomasson, Sangaré (Sylla, 86e), Aguilar (Abdulhamid, 69e) – Saïd (Guilavogui, 74e), Fofana (Edouard, 69e), Thauvin (Sotoca, 86e). Entraîneur : Pierre Sage.

Lille OSC (4-2-3-1) : Özer – Mandi, Ngoy, Mbemba, Perraud (Verdonk, 18e) – Bentaleb (Mbappé, 77e), Bouaddi – Fernandez-Pardo, Haraldsson (Mukau, 59e), Correia (Sahraoui, 46e) – Giroud (Igamane, 77e). Entraîneur : Bruno Genesio.

