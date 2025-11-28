L’Atlético sanctionné après les débordements racistes de ses supporters

Quand est-ce que ça s’arrête ?

En plus d’avoir vu leur équipe se faire fesser par Arsenal (4-0) lors de la troisième journée de Ligue des champions, les quelques supporters de l’Atlético de Madrid présents à Londres ont été remarqués pour de bien mauvaises raisons. Certains se sont effectivement rendus coupables de comportements « racistes et discriminatoires », d’après l’UEFA.

Loin d’être la première fois

L’instance européenne a donc décidé de sévir en sanctionnant le club d’une amende de 30 000 euros et d’une interdiction de déplacement pour un match avec sursis. S’ajoute à cela une autre amende de 10 000 euros pour les jets de projectiles durant cette rencontre.

Les années se suivent et se ressemblent car, en septembre 2024, lorsque les Colchoneros avaient déjà été martyrisés par Benfica (4-0), des saluts nazis avaient été aperçus dans le parcage madrilène. En 2022, c’était à domicile qu’un drapeau avec un symbole nazi avait été sorti lors de l’élimination en quarts de C1 contre Manchester City.

C’est leur manière à eux de protester contre les défaites…

Diego Simeone dévoile son plan après la victoire du Cholismo contre l’Inter