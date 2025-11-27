Robin van Persie fait entrer son fils, le leader s’incline : joli début de soirée en Ligue Europa

Top ! Je suis une équipe hongroise supérieure à Nice. Je suis je suis je suis…

Cette devinette peut être adaptée en Écosse, en Norvège, en Grèce et n’importe où en Europe. Prenons par exemple les Anglo-Saxons. Le Celtic n’est pas leader de son championnat. Martin O’Neill, son entraîneur, est menacé et pourrait être remplacé par le Français Wilfried Nancy selon des médias locaux. Qu’importe : le sourire est de retour ce jeudi soir, après leur victoire à Rotterdam (3-1). Le Feyenoord jouait pourtant avec deux Van Persie : Robin, sur le banc, et Shaqueel, fils de, entré pour le dernier quart d’heure. Les Néerlandais enchaînent une quatrième défaite d’affilée.

Manu Koné sort sur blessure

Ailleurs en Europe, Midjtjylland, reçu quatre sur quatre, reste leader malgré sa défaite à Rome (1-2). Le seul motif d’inquiétude pour le leader de Serie A ? La sortie sur blessure de Manu Koné. En tête du classement, les Danois sont rejoints par Aston Villa, vainqueur des Young Boys grâce à un doublé de Donyell Malen (2-1). Trois équipes sont encore invaincues après cinq matchs : Ferencváros, Viktoria Plzeň et Fribourg. Trois, c’est aussi le nombre de buts de Petar Stanić. Le Serbe a inscrit un triplé avec le Ludogorets, qui s’impose contre le Celta de Vigo (3-2). Il devient le meilleur buteur de la Ligue Europa.

Who impressed in the early games? 🔥#UEL pic.twitter.com/GwR9yU8uSb — UEFA Europa League (@EuropaLeague) November 27, 2025

Son idole d’enfance s’appelle Radamel Falcao.