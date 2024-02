Après Marseille, quatre autres clubs réfutent être intéressés par la Superligue

Joan Laporta mentir ? Impossible !

Lors d’une interview à la radio catalane RAC1, Joan Laporta, le président du FC Barcelone, a assuré ce vendredi que quinze équipes se seraient déjà mises d’accord avec A22 Sports, société en charge de la création de la Superligue, et pourraient intégrer le projet de la compétition. Un pavé dans la mare rapidement démenti par l’Olympique de Marseille.

Feyenoord is zeer verbaasd over berichtgeving in internationale media, dat de club zou hebben toegezegd deel te willen nemen aan de zogenoemde Super League. Dit is totale onzin. — Feyenoord Rotterdam (@Feyenoord) February 2, 2024

Mais le club phocéen n’est pas le seul à monter au créneau. La Roma, le Feyenoord, le RSC Anderlecht et le Club Bruges ont emboîté le pas en publiant quelques heures plus tard des communiqués pour contredire les propos de Laporta et rappeler qu’ils étaient contre cette Superligue : « Le Feyenoord est très surpris par les informations parues dans les médias internationaux selon lesquelles le club aurait accepté de participer à la soi-disant Superligue, a dégainé le club batave. Il s’agit d’un non-sens total. »

On attend avec impatience la riposte de Florentino Pérez.

