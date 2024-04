C4 : Bruges devance le PAOK d'une courte tête

Club Bruges 1-0 PAOK

But : Vetlesen (6e)

Ça n’était pas le match le plus sexy de la soirée européenne de ce jeudi, mais il n’en est pas moins important.

Pendant que Lille s’inclinait d’un but à Villa Park (2-1), le Club Bruges a quitté le PAOK avec une longueur d’avance (1-0), en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence. L’international norvégien Hugo Vetlesen a ouvert la marque dès la sixième minute, et le score n’a plus bougé.

Qui sait, une de ces deux formations retrouvera peut-être le LOSC en finale…

