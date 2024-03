Pronostic PAOK Dinamo Zagreb : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa Conférence

Match riche en buts entre le PAOK et Zagreb ?

Le PAOK a perdu deux matchs cruciaux en l’espace de 3 jours, dont le match aller à Zagreb (2-0), qui l’oblige à gagner par au moins deux buts d’écart pour espérer se qualifier. Ce n’est pas impossible et c’est même toujours envisageable étant donné qu’il s’agit de la meilleure attaque de la phase de poules de C4, mais aussi de son championnat (66 buts en 22 matchs). Mais cette formation devra se découvrir pour rattraper son retard, et Zagreb pourra en profiter. La rencontre devrait donc être ouverte. Les bons éléments offensifs sont nombreux dans cette équipe, notamment l’ancien du Shakhtar Taison, et ses 5 buts et 12 passes toutes compétitions confondues, ou encore Živković (12 buts, 4 passes TCC) et le décisif Despodov (12 buts, 9 passes TCC). Ces deux derniers devraient être titulaires d’entrée et pourraient bien mener le PAOK vers une éventuelle remontada.

Le Dinamo Zagreb s’est baladé ce week-end en championnat (5-2) après son succès du match aller. Le déplacement en Grèce est périlleux, mais l’avance est tout de même assez confortable (2-0). Cette formation croate, qui a l’habitude de dominer son championnat tous les ans, n’est même pas leader actuellement et semble plus faible que les années précédentes. C’est ce qui pourrait lui porter préjudice. Fort heureusement pour elle, le buteur maison Bruno Petković, auteur d’un doublé et meilleur buteur de l’équipe en championnat (9 buts), sera présent sur le front de l’attaque. Zagreb va pouvoir attendre les ouvertures qui vont se créer tant le PAOK sera offensif dans cette rencontre pour espérer l’emporter, festival offensif attendu.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

