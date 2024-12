Un absent longue durée de retour dans le groupe du Barça

L’infirmerie se sépare de l’un de ses joueurs cadres.

Éloigné des terrains depuis cinq mois et une déchirure aux ischio-jambiers survenue lors de la Copa América avec la sélection uruguayenne, Ronald Araujo (25 ans) fait son grand retour dans le groupe du FC Barcelone, qui ira affronter le Borussia Dortmund ce mercredi pour la 6e journée de Ligue des champions. S’il a reçu le feu vert médical comme l’a indiqué son entraineur Hansi Flick en conférence de presse, le défenseur central ne devrait toutefois pas être aligné d’entrée.

🚨 Hansi Flick’s squad for the trip to Dortmund! pic.twitter.com/5EcTOzFGTl — FC Barcelona (@FCBarcelona) December 10, 2024

Ce retour sur les terrains marque également la fin des frais pour la FIFA, qui devrait débourser selon les informations d’El Mundo Deportivo plus de deux millions et demi d’euros au club catalan pour couvrir les frais relatifs à la blessure d’Araujo, en vertu du programme de protection des clubs de l’instance internationale. Si on ajoute les blessures longue durée de Gavi et Pedri, toutes deux survenues en sélection également, la FIFA aurait déjà déboursé plus de neuf millions d’euros pour couvrir les frais relatifs aux trois joueurs blaugrana.

Le trou de la sécu.

