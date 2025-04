À Leicester, Harry Winks refuse de dormir à l’internat

(Don’t) stay at home.

Une violente altercation a eu lieu entre Ruud van Nistelrooy et Harry Winks pendant la trêve internationale, rapporte le Telegraph. L’entraîneur de Leicester et son milieu de terrain se sont frités à propos du refus de ce dernier de dormir au centre d’entraînement des Foxes mardi dernier. Une embrouille qui a été à l’origine de la non-convocation de Winks lors du déplacement à l’Etihad Stadium (défaite 2-0), et ne garantit pas sa présence ce lundi pour la réception de Newcastle, en championnat.

160 kilomètres pour se rendre au centre d’entraînement

Pour autant, Winks est l’un des joueurs les plus éloignés du centre des Foxes. Mais la récente naissance de son enfant, le 12 mars dernier, fait qu’il se tape 160 kilomètres pour rallier son lieu de travail. Un heureux événement et un congé paternité peu pris en considération par Van Nistelrooy, complètement intransigeant sur son règlement.

L’opposé de Liam Rosenior, donc.

