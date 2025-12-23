Hannibal Mejbri explique son choix de représenter la Tunisie

Le choix du cœur

À 22 ans, Hannibal Mejbri est déjà l’un des piliers de la Tunisie, qui affronte ce mardi l’Ouganda pour son entrée en lice dans la CAN 2025. Milieu de terrain de Burnley après avoir quitté Manchester United, le natif d’Ivry-sur-Seine a choisi tôt de représenter la Tunisie.

« Ce qui a marqué les gens, c’est que j’ai fait ce choix très tôt, alors que j’étais en équipe de France U17. Mon cœur a penché pour la Tunisie. On ne choisit pas une sélection par défaut et en faisant attendre un pays », explique-t-il au Parisien. Hannibal se dit également fier d’avoir pu inspirer d’autres joueurs à changer de nationalité : « Tant mieux pour le foot africain. »

Leader sur et en dehors du terrain

Depuis ses débuts à 18 ans en sélection, Mejbri a accumulé 39 capes, participé à deux CAN et s’apprête à disputer une deuxième Coupe du monde. « Je dois être un leader technique, capable de sortir du lot quand on est en difficulté, confie-t-il. Je me sens capable de prendre la parole dans les vestiaires, de prendre mes responsabilités, comme quand j’ai raconté aux médias nos conditions de voyage avant le match contre le Brésil. »

À Burnley, malgré une période plus délicate, il s’impose également comme un élément clé du vestiaire. Conscient des attentes après ses débuts précoces à Manchester United, il rappelle que le football est rempli de facteurs que le public ignore. « C’est vrai que quand tu joues à 17 ans à Manchester United, on attend peut-être que tu sois dans la liste du Ballon d’or à 22 ans. Si tu n’as pas gagné une Ligue des champions à 18, 19 ou 20 ans ou si tu n’es pas titulaire dans un top club, beaucoup pensent que c’est fini et que tu ne pourras plus atteindre le haut niveau. » Pour la CAN, Mejbri mise sur l’unité et la détermination du groupe pour aller loin, fort d’une Tunisie solide défensivement et efficace offensivement, invaincue en qualifications pour le Mondial 2026 avec 22 buts inscrits en 10 matchs.

