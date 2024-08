L'annonce à la sauce d'Oasis de Burnley pour sa recrue tunisienne

And After Allll, you’re my Hanniballll !!!

La reformation du groupe de rock anglais Oasis et l’annonce de leur future tournée est un sujet qui est devenu viral dans le monde et surtout outre-Manche. Le club de Burnley a surfé sur cette vague en annonçant un nouveau joueur sur le mythique tube Wonderwall, et son clip.

Après quelques plans où l’on voit un mystérieux individu gratter la guitare, le suspense touche à sa fin quand arrive le refrain : le Wonderwall se transforme en Hannibal et la nouvelle recrue des Clarets est dévoilée. Il s’agit donc d’Hannibal Mejbri, milieu de terrain tunisien de 21 ans. Le sosie officiel de Tahiti Bob dans Les Simpson, formé du côté du Paris FC, débarque dans le club tout juste relégué en Championship en provenance de Manchester United pour une durée de quatre ans.

À lui d’activer le mode cannibale.

L’incroyable annonce de transfert de Burnley