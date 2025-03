Burnley casse sa série et met définitivement à la retraite une légende du foot US

Le ballon au fond des filets, et lui au fond du canap’.

Légende du football américain et de la NFL, l’ancien « defensive end » des Houston Texans et des Arizona Cardinals JJ Watt était rentré dans le monde du football aux côtés de sa femme Kealia, en investissant en 2023 dans le club de Burnley. Alors promus en Premier League, les Clarets ont depuis retrouvé le Championship et vu Vincent Kompany s’envoler vers le Bayern Munich. Mais cette saison, tout va bien, puisque Burnley est troisième et donc toujours en course pour la montée.

Surtout, le club n’a concédé que 10 buts en championnat après 35 matchs. Et face à Cardiff mardi soir, les Clarets ont pris leur premier but en Championship depuis le 21 décembre et une série de 12 matchs ! Tout de même vainqueurs, grâce notamment à un but du Français Maxime Estève, les nouveaux chouchous de Watt l’ont pourtant définitivement poussé à la retraite, lui qui a quitté la NFL il y a un peu plus de deux ans désormais. En effet, il avait parié avec le gardien du club, James Trafford, qu’il retrouverait les terrains pour rejoindre les Cincinnati Bengals si ce dernier réalisait un clean sheet intégral jusqu’à la fin de la saison. Un défi impossible, mais qui avait pris de plus en plus d’ampleur à mesure que Trafford gardait son but intouchable, comme lorsqu’il a arrêté deux pénos dans le même match mi-janvier. Le principal intéressé, lui, n’a pas manqué de chambrer les fans de Cincinnati.

Si tous les Américains qui investissaient dans le foot européen pouvaient être aussi investis, tout le monde s’en porterait mieux !

