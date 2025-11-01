Arsenal redoutable, United patine et les Wolves en galère

C’est Halloween tous les jours pour les Wolves.

Quatre matchs à sens unique, un match à gros suspense. Dans ce multiplex de novembre en Premier League, Arsenal a d’abord assumé son statut, à Burnley (2-0). Nicolas Jover a confirmé qu’il n’était pas un emploi fictif, puisque Viktor Gyökeres a débloqué le leader sur un corner. Les Gunners ont marqué douze fois sur coup de pied arrêté cette saison. Declan Rice a ensuite douché les espoirs de Burnley, également de la tête. Les Clarets n’ont cadré qu’une seule frappe, et au classement, Arsenal a désormais sept points d’avance sur Bournemouth, son étonnant dauphin.

Le premier but de l’après-midi a été marqué à Craven Cottage, où Fulham a tranquillement disposé de tristes Wolves (3-0). L’après-midi est un cauchemar pour les visiteurs : un maillot bleu dégueulasse, un but contre leur camp, un carton rouge, infligé à l’ancien Rémois Emmanuel Agbadou. Les derniers de Premier League n’ont pas attendu Halloween pour se faire peur : ils n’ont toujours pas gagné cette saison. Leur dernière victoire en Premier League remonte même au 26 avril. Dans les autres matchs sans suspense, lors de la victoire pépère de Brighton contre Leeds (3-0), Danny Welbeck a marqué son sixième but de la saison. C’est autant que Jean-Philippe Mateta, qui a permis à Crystal Palace de s’imposer contre Brentford (2-0). Oh yeah.

LE COUP DE CASQUE DE MATETA 🪖 L'attaquant français conclut d'une super tête cette belle combinaison sur coup-franc 💫#CRYBRE | #PremierLeague pic.twitter.com/ceQBe5EbSw — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2025

Manchester United n’enchaîne pas

Toute la dramaturgie de l’après-midi était au City Ground de Nottingham Forest, où a débarqué Manchester United (2-2). Pour sa première à domicile, Sean Dyche a tout mis dans le retour des vestiaires, quand Morgan Gibbs-White et Nicolo Savona ont renversé les visiteurs, emmenés par Casemiro en première période. Après avoir bien poussé et un énième sauvetage de Murillo sur sa ligne (90e+4), Manchester United rate l’occasion de passer deuxième de Premier League. Forest est toujours relégable, mais a fait le spectacle.

LE BIJOU D'AMAD DIALLO 🤩 Quelle reprise de l'attaquant ivoirien pour remettre United dans cette partie 💫#NFOMUN | #PremierLeague pic.twitter.com/jLBngoDYxW — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) November 1, 2025

Brighton 3-0 Leeds

Buts : Welbeck (11e), Domez (64e et 70e)

Burnley 0-2 Arsenal

Buts : Gyökeres (14e) et Rice (35e)

Crystal Palace 2-0 Brentford

Buts : Mateta (30e) et Collins (CSC, 51e)

Fulham 3-0 Wolves

Buts : Sessegnon (9e), Wilson (62e), Mosquera (75e)

Expulsion : Agbadou (36e) côté Wolves

Nottingham 2-2 Manchester United

Buts : Gibbs-WHite (48e) et Savona (50e) pour Forest // Casemiro (34e) et Diallo (81e) pour United

Mikel Arteta fait la nique à Crystal Palace