Tout savoir sur le tirage au sort des 32es de finale de la Coupe de France

La Ligue 1 entre dans la danse.

C’est la phase la plus attendue de la Coupe de France, les clubs de l’élite vont bientôt se mélanger aux 46 équipes issues du 8e tour, qui aura lieu ce week-end. Les cadors de l’élite et les rescapés amateurs ou semi-professionnels se défieront bientôt au stade des 32es de finale pour la 109e édition de la compétition.

Où, quand, avec qui ?

La cérémonie du tirage au sort de la Coupe de France se tiendra au Parc des Princes, le lundi 1er décembre à 19h. Pour relever la soirée, la Fédération française de football a réuni un beau casting : Pedro Miguel Pauleta, star du PSG et des Girondins de Bordeaux, Frédéric Piquionne, striker passé par Sainté, Monaco et Lyon, Jade Le Guilly, défenseuse du PSG, et deux champions issus d’autres disciplines : Jimmy Gressier, roi du 10 000m, et Cléopâtre Darleux, ancienne handballeuse sacrée championne olympique en 2021. Le tout à suivre sur les antennes de Bein Sports.

Rendez-vous lundi pour espérer voir Abbeville (Régional 2) défier le PSG.

Maillots, crampons, équipements : la meilleure sélection du Black Friday