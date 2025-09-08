Saison terminée pour Jade Le Guilly

L’hécatombe continue au PSG.

Outre les blessures d’Ousmane Dembélé et de Désiré Doué face à l’Ukraine, le PSG a connu une autre mauvaise nouvelle du côté de sa section féminine avec Jade Le Guilly qui devrait être out jusqu’à la fin de saison.

Victime d’une rupture des ligaments croisés

Touchée au genou lors du match de préparation face à l’Ajax le 30 août dernier, la nouvelle tant redoutée est tombée pour l’internationale française (2 sélections) : « rupture du ligament croisé antérieur droit » comme l’a annoncé le PSG ce lundi. L’ancienne joueuse de la Real Sociedad a été opérée « avec succès » en fin de semaine dernière selon le club parisien. Si le club n’a pas communiqué sur la durée de l’absence de sa défenseure, elle ne devrait pas pouvoir retrouver les chemins des terrains lors de cette saison 2025-2026.

Terrible nouvelle.

